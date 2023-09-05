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Gündem O ülkede bunun olacağını kimse beklemiyordu: Avrupa'nın bu köklü şehri iflas etti
Gündem

O ülkede bunun olacağını kimse beklemiyordu: Avrupa'nın bu köklü şehri iflas etti

Yeniakit Publisher
2023-09-05 16:19:00 -
O ülkede bunun olacağını kimse beklemiyordu: Avrupa'nın bu köklü şehri iflas etti

Yetkililerin halihazırda mevcut olan harcama kontrollerini sıkılaştıracağını ancak iflasın, savunmasız kişilerin korunması ve yasal hizmetler dışındaki tüm yeni harcamaların derhal durdurulması gerektiği anlamına geldiği vurgulandı.

 

 İngiltere’nin büyük kentlerinden biri olan Birmingham’ın Belediye Meclisi, bugün 760 milyon Poundluk ‘eşit ücret ödemeleri’ sebebiyle iflas ettiğini duyurdu.
Avrupa’nın en büyük yerel yönetimlerinden biri olan Birmingham Belediye Meclisi bugün yaptığı açıklamada “Meclis, hâlâ bugüne kadar tahakkuk eden eşit ücret yükümlülüğünü (650 milyon ile 760 milyon arasında) finanse etmesi gereken bir konumda, ancak bunu yapacak kaynaklara sahip değil” denildi.
Açıklamada, yetkililerin halihazırda mevcut olan harcama kontrollerini sıkılaştıracağını ancak iflasın, savunmasız kişilerin korunması ve yasal hizmetler dışındaki tüm yeni harcamaların derhal durdurulması gerektiği anlamına geldiği vurgulandı.
EŞİT ÜCRET ÖDEMELERİ
Belediyede çalışan ve çoğunluğu kadın olan yüzlerce kişi, 2012 yılında Yüksek Mahkemeye başvurarak erkek egemen rollerde çalışan personele verilen ikramiyeleri alamadıklarını beyan etmişti. Yüksek Mahkeme ise ‘ayrımcılık’ sebebiyle çalışanlar lehine karar vermiş ve Belediye Meclisini ‘eşit ücret talepleri’ adı altında bu görevlerdeki çalışanlara ikramiye ödenmesine hükmetmişti. Birmingham Belediye Meclisi, şimdiye kadar bu konuda hak sahiplerine 1.1 milyar poundluk ödeme yapmıştı. 

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