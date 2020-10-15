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Dünya O ülkede askerlere bombalı saldırı
Dünya

O ülkede askerlere bombalı saldırı

Pakistan'da güvenlik güçleri konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 6 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:29:00 -
O ülkede askerlere bombalı saldırı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 6 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, Razmak’ta güvenlik güçlerinin konvoyunun geçişi esnasında el yapımı patlayıcının infilak ettiği ve patlamada 6 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dün, Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Bajur'da güvenlik noktasına sınırın öte tarafından teröristlerin yaptığı saldırıda 1 asker hayatını kaybetmiş, 1 asker ise yaralanmıştı.

11 Ekim tarihinde de Kuzey Veziristan’da güvenlik noktasına yapılan saldırıda 2 asker yaşamını yitirmiş, 3 asker yaralanmıştı.

Pakistan ordusu, bahse konu bölgede Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonlar düzenliyor.

TTP'ye dönük askeri operasyonlarda 2014'ten beri 5 binden fazla terörist etkisiz hale getirilirken, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker hayatını kaybetti.

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