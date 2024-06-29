O ülkede altı F-35 Savaş uçağını geri getiriyorlar! Ortalık karıştı F-16 savaş uçaklarının pilotları eğitilmeyecek

Danimarka, F-35 uçaklarının yükseltilmiş versiyonlarının teslimatındaki gecikmeler nedeniyle, Arizona’daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü’nde konuşlu altı F-35 jetini ülkeye geri getiriyor. Bu adım, Danimarka Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin operasyonel F-35 sayısını artırırken, pilot ve destek personelinin eğitim seviyesini yükseltmeyi hedefliyor.

Danimarka, uçağın yükseltilmiş versiyonunun teslimat programı kaymaya devam ederken, şu anda ABD’de pilotları eğitmek için kullanılan altı F-35 Müşterek Taarruz Uçağı’nı eve getirmeyi planlıyor.

Savunma Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Arizona’daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü’nde konuşlu TR-2 konfigürasyonundaki altı Danimarka F-35 jetinin, Danimarka Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin Skrydstrup hava üssüne geri gönderileceğini söyledi.

Danimarka, F-16 jetlerinden oluşan filosunu aşamalı olarak kaldırmaya hazırlanırken, ülkenin operasyonel F-35 sayısını 10’a çıkarmak için halihazırda orada bulunan dört hayalet savaş uçağına katılacaklar. ABD Hükümeti Sorumluluk Ofisi’nin Mayıs ayında bildirdiğine göre, Lockheed Martin’in, Technology Refresh 3 güncellemesi veya tam teslimatı 2025’e ertelenecek olan TR-3 ile bağlantılı donanım ve yazılım gecikmeleri nedeniyle teslim edilmeyen F-35 jetlerini park etmek için alanı tükeniyor .

Bu, F16’ları 40 yılı aşkın süredir uçan ve filoları yüzlerce yerine düzinelerce uçaktan oluşan Danimarka, Belçika ve Norveç gibi ülkelerin filo değiştirme planlarını sekteye uğratıyor.

Defense News haberine göre, Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen yaptığı açıklamada , “Üreticiden kaynaklanan gecikmelerin bizi mümkün olduğunca az etkilemesi için artık bir çözüm bulmuş olmamız çok olumlu” dedi .“F-35 savaş uçakları, Danimarka için savunmamız ve güvenliğimiz açısından uzun yıllar önemli olacak büyük bir yatırımdır ve aşamayı yakından takip etmemiz çok önemlidir.”

GAO’nun mayıs ayında bildirdiğine göre , başlangıçta 2023 yazı için planlanan TR-3 yazılımı istikrarsız olmaya devam ediyor ve gözlemci, bazı test pilotlarının uçuş ortasında tüm radar ve elektronik savaş sistemlerini yeniden çevrimiçi duruma getirmek için yeniden başlatmak zorunda kaldıklarını söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güncelleme, geliştirilmiş kokpit ekranları ve daha fazla yerleşik bilgi işlem gücü içeriyor ve yeni silah ve elektronik savaş yetenekleri ekleyen Blok 4 olarak bilinen daha ileri bir yükseltmenin temelini oluşturması bekleniyor. Danimarka, Lockheed Martin’in başlangıçta yalnızca eğitim amaçlı kullanılabilecek sınırlı sayıda TR-3 versiyonuna sahip F-35 jetleri teslim edeceğini söyledi. Savunma Bakanlığı, eski TR-2 konfigürasyonundaki Danimarka jetlerinin, TR-3 yazılım ve donanım yükseltmesine sahip uçakların Luke Hava Kuvvetleri Üssü’ne teslim edilmesiyle ülkelerine geri gönderileceğini söyledi.

Savunma Bakanlığı, TR-2 jetlerinin ülkeye getirilmesinin, Danimarka’nın F-35’in aşamalı olarak devreye alınmasına yönelik operasyonel kilometre taşlarını korumasına ve Skrydstrup’taki pilotların ve destek personelinin eğitim seviyesini artırmasına olanak tanıyacağını, aynı zamanda Luke AFB’de pilot eğitiminin devam etmesine olanak sağlayacağını söyledi. . Danimarka’nın bu hamlesi, mevcut ve gelecekteki diğer Avrupalı ​​F-35 müşterilerinin, dikkatli bir şekilde kalibre edilmiş uçak teslimatı ve yükseltme programlarının TR-3 destanı tarafından bozulabileceği yönündeki korkularını besliyor . Hollanda ve Norveç’in halihazırda 30’dan fazla F-35 jetinden oluşan filoları var ve bu nedenle Danimarka veya henüz ilk F-35’ini almamış Belçika gibi bir ülkeye göre daha az aciliyetle karşı karşıyalar. Ancak gecikmeler tam operasyonel kapasiteyi geriye atma riski taşıyor. Norveç’teki savunma yetkilileri, endişelerini ABD’yi ve F-35 programında yer alan uluslararası hükümetleri temsil eden Pentagon’un Ortak Program Ofisi’ne açıkça ilettiklerini söyledi. Oslo’nun özellikle korkusu, Lockheed Martin’in, üretim hattına yönetilemez hale gelecek yarım çözümlerden ve farklı versiyonlardan oluşan bir salata beslemesidir. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Norveçli savunma yetkilisi, iç müzakereleri görüşmek üzere yaptığı açıklamada, “Geçici yapılandırmalar istemiyoruz” dedi.

Hollanda, geliştirmede gecikmeler öngördü ve 2 Nisan’da yayınlanan yıllık hükümet ilerleme raporuna göre, 2022 sonlarında yükseltilmiş versiyon yerine TR-2 konfigürasyonunda altı uçağın teslimini talep etti ve teslimatların Mart ayına kadar devam edebileceğini söyledi. Hollandalıların ilk TR-3 yapılandırılmış F-35’lerini 2024’ün sonlarında alması planlanıyordu ve yazılımın o tarihte mevcut olmaması halinde, gecikmelerin üçüncü Hollanda F-35 filosunu devreye alma planları üzerinde “sınırlı bir etkisi” olacak. Rapora göre 2027 ortası. Danimarka bakanlığı, Danimarka’nın 27 adet F-35 satın aldığını ve geri kalan uçakların “2027’ye doğru” TR-3 konfigürasyonunda teslim edileceğini söyledi. Sanayi Gazetesi'ne göre: Savunma Bakanlığı’na göre, durumun ne Ukrayna’ya F-16 bağışını ne de Danimarka’nın kriz durumunda NATO’ya karşı yükümlülüklerini etkilemesi beklenmiyor. Poulsen’in Pazartesi günü Norveçli mevkidaşı Bjørn Arild Gram ile düzenlediği basın toplantısında, Skrydstrup hava üssünün tamamen F-35’e geçmesi nedeniyle ülkenin 2024’ten sonra Ukraynalı F-16 pilotlarını Danimarka’da eğitmeyi bırakacağını söylediği bildirildi. Danimarka Savunma Bakanlığı, altı uçağın ABD’den geri gönderilmesine veya geri kalan 17 F-35’in teslimine ilişkin zaman çizelgesine ilişkin sorulara hemen yanıt vermedi.