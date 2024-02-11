  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Alman Robert İslam’la şereflendi! ‘İsmi Muhammed olsun’

Tüm dünya ticareti gözünü Türkiye'ye çevirmişti! İsrail'in zorba planı ortaya çıktı, saf dışı edecekler

Dünya 14 Şubat'a kilitlendi! Erdoğan Mısır'a gidiyor... TB2 SİHA detayı şimdiden olay oldu

Gazze kasabı Netanyahu Refah'ta 'soykırım'a hazırlanıyor! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ciddi yansımaları olur

DEM'in kararından sonra şoka girmişti... Özgür Özel ilk kez konuştu!

Mesut Hakkı Caşın'dan Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgili olay açıklama: Yemin billah satılacak

Bahçeli: CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir

Tekirdağ'da Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Kandil baronları bunlara oy istedi

Ümit Özdağ, kendisine ittifak teklif eden partiyi ilk kez açıkladı! Duyan şaşkına döndü! Seçimlerde beraber hareket edecekler

Türkiye'nin yüzlerce Bayraktar TB2 SİHA verdiği o ülke gidip Yunanistan ile anlaştı
Aktüel O ülkede, 3 bin yıllık: 'Dünya dışı' metaller tespit eden bilim insanları duyurdu! Her şeyi değiştirecek keşif
Aktüel

O ülkede, 3 bin yıllık: 'Dünya dışı' metaller tespit eden bilim insanları duyurdu! Her şeyi değiştirecek keşif

Yeniakit Publisher
2024-02-11 20:50:00 -
O ülkede, 3 bin yıllık: 'Dünya dışı' metaller tespit eden bilim insanları duyurdu! Her şeyi değiştirecek keşif

Bilim insanlarıo ülkede 1963'te bulunan 59 altın kaplamalı nesneden oluşan Villena Hazinesi'nde yeni bir analiz gerçekleştirdi. Analiz bazı eserlerin 3 bin yıl önce "Dünya'da bulunmayan metaller" ile yapıldığını ortaya çıkardı.

Bilim insanları, 1963'te İspanya'da bulunan 59 altın kaplamalı nesneden oluşan Villena Hazinesi'nde yeni bir analiz gerçekleştirdi ve meteorik demir içeren iki nesne buldu.

Meteorik demir; demir ve nikelden yapılmış meteoritlerde bulunan erken evren gezegensel disk kalıntısıdır.

Ekibin tahminlerine göre, altın kaplamalı bir başlık ve bilezik, bir milyon yıl önce Dünya'ya düşen bir meteorun dünya dışı materyallerini içeriyor.

Çalışma, tespit edilen metallerin, belirli göktaşı türlerinde bulunduğunu ortaya çıkardı.

DÜŞEN METEORLAR MODAYA YÖN VERDİ

Benzer bir eser Tutankhamun'un mezarında da bulunmuştu. Düşen meteorları moda nesneleri olarak kullanmak binlerce yıl önce yaygın bir uygulamaydı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İber Yarımadası'nda keşfedilen Villena Hazinesi, insanların taştan bronza ne zaman geçiş yaptığını ortaya çıkardı.

Ancak hazine muhtemelen tek bir kraliyet ailesine değil, bütün bir topluluğa aitti.

Eserler arkeolog José Maria Soler tarafından Aralık 1963'te ekibiyle birlikte "Rambla del Panadero" adı verilen kuru bir nehir yatağını kazarken keşfedildi.

Hazineler o zamandan beri şehrin Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza ediliyor ve bu da "uzaylı metalleri" ortaya çıkaran yeni analizlere olanak sağlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23