O ülkede 2 ayda 20 bin kişi Gazze'den etkilenerek Müslüman oldu

Bombay İslâmî Araştırmalar Vakfı Başkanı Dr. Zakir Naik, 7 Ekim sonrası binlerce gayrimüslimin İslam’ı seçtiğini açıkladı.

Terörist İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırım, vicdan sahibi dünya halklarını derinden etkiledi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın işgalci siyonistlerin yaptığı onca zulme rağmen esirlere karşı hassas davranması ve onlara yönelik şefkati dünyada büyük ses getirirken Batı’daki insanları İslam’ı öğrenmeye yöneltti.

ON BİNLERCE KİŞİ İSLAM’I SEÇTİ

Asıl mesleği cerrahlık olsa da güçlü münazara ve ikna edici kabiliyetiyle birçok ülkede yaptığı konferanslarla tanınan Bombay İslâmî Araştırmalar Vakfı Başkanı Dr. Zakir Naik, 7 Ekim sonrası binlerce gayrimüslimin İslam’ı seçtiğini açıkladı.

Avrupa İslamî Kuruluşlar Federasyonu’nun (FIOE) verdiği bilgiyi paylaşan Zakir Naik, "İsrail-Filistin savaşı (7 Ekim) başlamadan önce her gün yaklaşık 80 kişi Müslüman olurdu. Ancak savaşın başlamasından beri (sadece Avrupa’da) Müslüman olan sayısı günde 400'ün üzerine çıktı. Sadece Fransa’da iki ayda 20 bin gayrimüslim Gazze'deki videolardan etkilenerek İslam’ı kabul etti.” diye konuştu.

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GAZZE İNSANLIĞIN VİCDANINI HAREKETE GEÇİRDİ

Gazze halkının metaneti ve Kassam Tugayları’nın esirlere uyguladığı iyi muamele, özellikle Batı’daki vicdanlı insanları harekete geçirdi.

Filistinli mücahitlerin İslam’ın emirlerini hassasiyetle uygulaması ve metanet içerisinden mazlum Gazze halkının dik duruşu, dünya halklarına örnek oldu. Gazzelilerin dayanma gücüne ve imanına hayran kalan Batılılar, İslam’ı araştırmaya başladı. Bu süreçte binlerce Amerikalı ve Avrupalı, İslam’ı seçerek Müslüman oldu.

Haber 7