O ülke vizesiz seyahati kaldırdı: Anlaşma feshedildi

Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine odaklanan Moldova, eski Sovyet coğrafyasıyla olan bağlarını gevşetmeye devam ediyor. Moldova Parlamentosu, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) çerçevesinde imzalanan ve vatandaşlara vizesiz seyahat hakkı tanıyan anlaşma başta olmak üzere toplam üç uluslararası belgeyi tek taraflı olarak feshetti.

Feshedilen anlaşmaların en dikkat çekeni, 1992 yılında Bişkek’te imzalanan ve BDT ülkeleri arasında vizesiz dolaşımı düzenleyen mutabakat oldu. Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, söz konusu belgelerin günümüz koşullarında işlevini yitirdiğini belirtirken, Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Mihai Mîțu kararın temel nedeninin AB vize politikalarıyla uyum sağlamak olduğunu açıkladı.

AB ile müzakere süreci belirleyici olacak

Mîțu, Avrupa Komisyonu’nun Moldova’ya yasa dışı göç ve güvenlik riski taşıyan üçüncü ülkeler konusunda vize rejimini AB listeleriyle uyumlu hale getirmeyi tavsiye ettiğini belirterek, “Bu adım, AB ile müzakere sürecimizin doğal bir parçasıdır” dedi.

Parlamento, alınan kararın doğrudan yalnızca Tacikistan ve Kırgızistan’a yapılacak seyahatleri etkileyeceğini duyurdu. Ancak kamuoyunda asıl tartışma, Rusya Federasyonu ile mevcut ikili vize muafiyetinin akıbeti üzerine yoğunlaştı.

Ekonomik etkiler endişe yaratıyor

Uzmanlar ve muhalefet temsilcileri, Rusya ile vize rejimine geçilmesinin Moldova ekonomisi üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Rusya’da yaklaşık yarım milyon Moldova vatandaşının çalıştığı, bu gurbetçi işçilerin her yıl ülkeye 1 ila 1,5 milyar dolar arasında döviz gönderdiği ifade ediliyor. Bu rakam, Moldova’nın Gayrisafi Yurt İçi Hasılası’nın yaklaşık yüzde 10 ila 15’ine karşılık geliyor.