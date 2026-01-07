Canan Karatay ısrarla öneriyor: Bu çorbayı içen hasta olmuyor!
Kış aylarında hasta olmamak için bağışıklığın güçlü olması çok önemli. Canan Karatay'ın mutlaka tüketin dediği tirşik çorbası tarifini derledik.
Kışın hastalıklara mücadele etmenin en iyi yöntemlerinden biri de şifalı çorbalar. Prof. Dr. Canan Karatay, hastalıklara karşı tirşik çorbasını öneriyor.
Antioksidan içeren tirşik çorbası şifasının kaynağı çorbanın içindeki andırın otu. "Bunu kışın bol bol yerseniz grip olmazsınız." diyen Canan Karatay'ın önerdiği tirşik çorbası tarifi haberimizde...
TİRŞİK ÇORBASI MALZEMELER 500 gram dövme 1 kg.tırşık
1 kâse dolusu yoğurt 500 gram nohut 1 çorba kaşığı tuz 4 yemek kaşığı un Aldığı kadar su
TİRŞİK ÇORBASI TARİFİ Tirşik çorbası tarifi için tırşık yapraklarını ince ince doğrayıp bol su ile yıkayın. Yoğurdu çırpıp nohut ve dövmeleri de yıkayın
Suyu ısıtıp malzemeleri büyükçe bir tencerenin içerisine ekleyin. Tuzunu ilave edip karıştırın Üzerine un ekleyin ve bu şekilde pişirmeden önce 1 gün bekletin. Bir sonraki gün ocağa alın ve iyice kaynatın. Piştiğini anladığınızda ocaktan alıp servis yapın. Afiyet olsun./ kaynak: akşam
