Gündem
5
Yeniakit Publisher
TBMM'ye dilekçe yağdı! Talepler sosyal medyayı salladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TBMM'ye dilekçe yağdı! Talepler sosyal medyayı salladı

TBMM Dilekçe Komisyonu’na binlerce başvuru yapıldı. Talepler arasında dikkat çekici öneriler yer aldı. Bazı dilekçeler kamuoyunda şaşkınlığa sebep oldu.

#1
Foto - TBMM’ye dilekçe yağdı! Talepler sosyal medyayı salladı

Meclis'te, bireysel başvuru yapılabilen üç komisyondan biri Dilekçe Komisyonuna, 28. Yasama Döneminde şu ana kadar gelen başvuru sayısı yaklaşık 29 bine ulaştı. Parlamentoya iletilen dilek ve şikayetleri inceleyen komisyona, en çok başvuru çalışma ve sosyal güvenlik, adalet hizmetleri, eğitim ve mali işlemlere ilişkin alanlarda yapıldı. Komisyona gönderilen başvurular arasında ilginç ve dikkati çeken talepler de yer aldı.

#2
Foto - TBMM’ye dilekçe yağdı! Talepler sosyal medyayı salladı

Bir vatandaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavının tamamen kaldırılmasını ve üniversite yerleştirmelerinin sınavsız yapılmasını talep etti. Komisyona başvuran başka bir kişi, sahipsiz köpeklerin belediyelerce barınaklarda toplanması sürecinin yetersiz işlediği ve izinsiz bağış toplayan derneklerin bu süreci olumsuz etkilediği gerekçesiyle, bu derneklerin kapatılmasını, izinsiz para toplamalarının ve sokakta hayvan beslemelerinin engellenmesini istedi.

#3
Foto - TBMM’ye dilekçe yağdı! Talepler sosyal medyayı salladı

Dilekçe Komisyonu'na gelen ilginç veya dikkati çeken taleplerden bazıları şöyle: "Ramazan ayının resmi tatil ilan edilmesi, öğretmenler için 15 ile 20 gün arasında yıllık izin süresi belirlenmesi, jandarma isminin 'can damarı' olarak değiştirilmesi, kadınların temel askerlik eğitimi almasını sağlayacak yasal düzenleme yapılması, sigara kullanmayan personelin mesaiden daha erken çıkması, üniversitelerin açık öğretim sınavlarında uygulanan dört yanlış bir doğruyu götürür kuralının kaldırılması, Türkiye'de Starlink kullanımı için düzenleme yapılması, ehliyet sınavlarında puan sınırının 70'ten aşağı düşürülmesi, televizyonlarda yayımlanan şiddet, kavga, ve çatışma içeren olayların yayımlanmadan engellenmesi."

#4
Foto - TBMM’ye dilekçe yağdı! Talepler sosyal medyayı salladı

Komisyona başvuran bir kişi, her vatandaşın yılda en az 5 fidan dikmesi için kanuni düzenleme yapılmasını da talep etti.

