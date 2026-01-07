TBMM’ye dilekçe yağdı! Talepler sosyal medyayı salladı

Dilekçe Komisyonu'na gelen ilginç veya dikkati çeken taleplerden bazıları şöyle: "Ramazan ayının resmi tatil ilan edilmesi, öğretmenler için 15 ile 20 gün arasında yıllık izin süresi belirlenmesi, jandarma isminin 'can damarı' olarak değiştirilmesi, kadınların temel askerlik eğitimi almasını sağlayacak yasal düzenleme yapılması, sigara kullanmayan personelin mesaiden daha erken çıkması, üniversitelerin açık öğretim sınavlarında uygulanan dört yanlış bir doğruyu götürür kuralının kaldırılması, Türkiye'de Starlink kullanımı için düzenleme yapılması, ehliyet sınavlarında puan sınırının 70'ten aşağı düşürülmesi, televizyonlarda yayımlanan şiddet, kavga, ve çatışma içeren olayların yayımlanmadan engellenmesi."