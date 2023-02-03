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Dünya O ülke Ukrayna'ya Leopard 1 teslimatını onayladı! Resmen duyurdular: Beklediği önemli haber geldi!
Dünya

O ülke Ukrayna'ya Leopard 1 teslimatını onayladı! Resmen duyurdular: Beklediği önemli haber geldi!

Alman hükümetinin endüstriyel stoklardan Ukrayna'ya Leopard 1 tanklarının teslimatını onayladığı bildirildi. Ukrayna'nın beklediği o çok önemli haber geldi! Almanya o bölgede teslimatı onayladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 11:45:00 - 2023-02-03 11:59:05
O ülke Ukrayna'ya Leopard 1 teslimatını onayladı! Resmen duyurdular: Beklediği önemli haber geldi!

Alman hükümetinin endüstriyel stoklardan Ukrayna'ya Leopard 1 tanklarının teslimatını onayladığı bildirildi.Alman "Sueddeutsche Zeitung" gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Alman hükümeti, Ukrayna'ya doğrudan endüstriyel stoklardan Leopard 1 tanklarının teslimatını onayladı.

Leopard tanklarının Ukrayna'ya teslimatı, tanklar sanayide tamir edildikten sonra her an gerçekleşebilecek. Almanya silah üreticisi Rheinmetall ve savunma teknolojisi onarımına odaklanan Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), düzinelerce Leopards 1 tankını araçları tamir ederek yenilerken, Alman şirketler, Kiev onları satın almak isterse Ukrayna'ya hemen tedarik edebilecek. Almanya, Katar ile Gepards için görüşüyor. Öte yandan, Alman hükümeti, Katar'dan Kiev'e gönderilmek üzere 15 Gepard uçaksavar tankı ve daha fazla mühimmat satın almak için görüşmelerde bulundu.

Katar, söz konusu tankları, FIFA 2022 Dünya Kupası stadyumlarını güvence altına almak için satın almıştı. Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Gepardlar Ukrayna'daki savaşta kendilerini çok iyi kanıtladı. Ortaklardan daha fazlasını alabilirsek bu kesinlikle Ukraynalılara yardımcı olur." ifadelerini kullandı.Almanya, 25 Ocak'ta Ukrayna'ya 14 Leopard tankı sağlayacağını açıklamıştı.

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Yorumlar

bakmak zamana

türkiye ırak ve suriyede operasyon yapınca almanya leopard 1-2 tanklarına ambargo koymustu benim tankımı başka ülkelere saldırıda kullanamzsın diye evet sunuda unutmayın rusya bu tanklar ukraynaya girdğinde vurur.
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