O ülke şimdi de şeker ihracatını kısıtlayacak!

Buğday ihracatına getirdiği kısıtlama ile dünya gıda fiyatları için yeni bir risk yaratan Hindistan şimdi de şeker ihracatını sınırlamaya hazırlanıyor.

Bloomberg'in haberine göre Hindistan hükümeti gıda tedarikini güvence altına almak amacıyla şeker ihracatına Eylül'de son bulacak pazarlama yılı için 10 milyon tonluk kota koymayı planlıyor. Hükümet Ekim ayındaki hasat öncesinde şeker stoklarını yeterli düzeyde tutmak istiyor.

Söz konusu kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Hindistan'ın bu sezon 35 milyon ton üretim yapması ve bunun 27 milyon tonunu tüketmesi öngörülüyor.

Buğdaya da kısıtlama getirmişti

Hindistan, gıda güvenliğini riske atması nedeniyle geçen hafta sonu buğday ihracatını yasaklamıştı.

Delhi yönetimi bu adımla, yıl başından bu yana küresel piyasalarda en az yüzde 40 artan buğday fiyatının ülke içinde kontrol altına alınmasını amaçladığını duyurmuştu.

Hindistan buğdayı genellikle komşu ülkeler Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka'ya ihraç ediyor.