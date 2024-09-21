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Dünya O ülke resmen felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 384'e yükseldi
Dünya

O ülke resmen felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 384'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-09-21 21:05:00 -
O ülke resmen felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 384'e yükseldi

Myanmar'da Yagi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 384'e yükseldiği bildirildi.

Myanmar'daki askeri yönetim, Yagi Tayfunu'ndan kaynaklanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarına ilişkin açıklama yaptı.

EN AZ 384 KİŞİ ÖLDÜ, 89 KİŞİ KAYIP

Açıklamada, 384 kişinin hayatını kaybettiği, 89 kişinin ise halen kayıp olduğu ifade edildi.

Ülkenin Kayah ve Kayin eyaletlerinin de aralarında bulunduğu birçok bölgesinin tayfundan ciddi şekilde etkilendiği belirtilen açıklamada, yolların, köprülerin, evlerin ve okulların zarar gördüğü bilgisi verildi.

Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, diğer askeri yetkililer eşliğinde tayfundan etkilenen bölgeleri ziyaret etmiş ve buralardaki kurtarma, yardım ve rehabilitasyon çalışmalarını denetlemişti.

 

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