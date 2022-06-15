O ülke işçi alacak! Maaşları duyanın dudağı uçukluyor
Kuzey Avrupa ülkesi Danimarka, yurt dışı iş ilanlarını duyurdu. Danimarka, 5 bin 376 euro maaşla (100 bin TL) işçi aradığını açıkladı. Danimarka'nın iş başvurusu için koyduğu şartlar ve meslek grupları da açıklandı. Listede hemen her meslek var.
Avrupa'nın refah seviyesi yüksek ülkelerinden olan Danimarka, Avrupa'da yaşamını sürdürmek isteyenler için sevindiren bir haber verdi. Danimarka, nitelikli ve niteliksiz iş gücüne ihtiyacı olduğunu ve aylık 5 bin 376 euro yani yaklaşık 100 bin lira maaşla işçi aradığını duyurdu.
Hangi meslek gruplarından işçi alınacak?
Ülkede çalışmak isteyen vatandaşlar başvurularını tek bir yere değil ülkede faaliyet gösteren firmalara yapacaklar. Bu doğrultuda onlarca meslek için personel alımı yapılacağı ifade edildi.
İşte o meslekler:
Bölüm başkanı, satış müdürü, genel müdür
Biyolog, makine mühendisi, inşaat müdürü, inşaat mühendisi, çevre mühendisi, kimya mühendisi, tasarımcı, şehir plancısı, arazi müfettişi
Doktor, tıbbi danışman, başhekim, anestezi hemşiresi, hemşire, diş hekimi, klinik diyetisyen, meslek terapisti, radyograf, tıbbi laboratuvar teknisyeni, diş hijyenisti
Yetişkin eğitim merkezi öğretmeni, ilkokul öğretmeni, ortaokul öğrencileri için bağımsız yatılı okullarda öğretmen, çocuk bakıcısı, sosyal eğitim görevlisi, okul öncesi öğretmen yardımcısı
Denetçi, muhasebe kontrolörü
BT mimarı, BT mühendisi, BT proje lideri, programcı ve sistem geliştiricisi
Hukuk görevlisi, kütüphaneci, psikolog
Bina teknisyeni, sıhhi tesisat teknisyeni, tesisatçı, operasyon ve üretim müdürü
Çevre teknisyeni
Hesap yöneticisi, satış danışmanı, iş ve şirket danışmanı, yerel otorite vaka yöneticisi, emlakçı, çalışma idari sekreteri, tıbbi sekreter, yönetici katibi, ofis asistanı, büro memuru, okul sekreteri, ticaret asistanı
Kilise memuru, çiçek dekoratörü
Muhasebeci asistanı, muhasebeci, muhasebe memuru
Kuaför, sosyal ve sağlık hizmetleri asistanı
Peyzaj bahçıvanı, bahçıvan
Duvar ustası, marangoz, tesisatçı
Kaporta metal işçisi, demirci, sac metal işçisi, demir ve metal servis teknisyeni, endüstriyel teknisyen, CNC operatörü, mekanik
Elektrikçi, elektrik müteahhidi, tamirci
Kasap, fırıncı, usta fırıncı, şef
Ne kadar maaş verilecek?
Yurt dışında çalışmak isteyenlerin en çok merak ettiği konular arasında ne kadar maaş verileceği bulunuyor. İşe alınacak olan kişiler en düşük maaşın 5 bin 376 euro (Yaklaşık 100 bin TL) olacağı açıklandı. Maaşlar iş gruplarına göre değişkenlik gösteriyor.