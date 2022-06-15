O ülke işçi alacak! Maaşları duyanın dudağı uçukluyor

Avrupa'nın refah seviyesi yüksek ülkelerinden olan Danimarka, Avrupa'da yaşamını sürdürmek isteyenler için sevindiren bir haber verdi. Danimarka, nitelikli ve niteliksiz iş gücüne ihtiyacı olduğunu ve aylık 5 bin 376 euro yani yaklaşık 100 bin lira maaşla işçi aradığını duyurdu.

Hangi meslek gruplarından işçi alınacak?

Ülkede çalışmak isteyen vatandaşlar başvurularını tek bir yere değil ülkede faaliyet gösteren firmalara yapacaklar. Bu doğrultuda onlarca meslek için personel alımı yapılacağı ifade edildi.

İşte o meslekler:

Bölüm başkanı, satış müdürü, genel müdür

Biyolog, makine mühendisi, inşaat müdürü, inşaat mühendisi, çevre mühendisi, kimya mühendisi, tasarımcı, şehir plancısı, arazi müfettişi

Doktor, tıbbi danışman, başhekim, anestezi hemşiresi, hemşire, diş hekimi, klinik diyetisyen, meslek terapisti, radyograf, tıbbi laboratuvar teknisyeni, diş hijyenisti

Yetişkin eğitim merkezi öğretmeni, ilkokul öğretmeni, ortaokul öğrencileri için bağımsız yatılı okullarda öğretmen, çocuk bakıcısı, sosyal eğitim görevlisi, okul öncesi öğretmen yardımcısı

Denetçi, muhasebe kontrolörü

BT mimarı, BT mühendisi, BT proje lideri, programcı ve sistem geliştiricisi

Hukuk görevlisi, kütüphaneci, psikolog

Bina teknisyeni, sıhhi tesisat teknisyeni, tesisatçı, operasyon ve üretim müdürü

Çevre teknisyeni

Hesap yöneticisi, satış danışmanı, iş ve şirket danışmanı, yerel otorite vaka yöneticisi, emlakçı, çalışma idari sekreteri, tıbbi sekreter, yönetici katibi, ofis asistanı, büro memuru, okul sekreteri, ticaret asistanı

Kilise memuru, çiçek dekoratörü

Muhasebeci asistanı, muhasebeci, muhasebe memuru

Kuaför, sosyal ve sağlık hizmetleri asistanı

Peyzaj bahçıvanı, bahçıvan

Duvar ustası, marangoz, tesisatçı

Kaporta metal işçisi, demirci, sac metal işçisi, demir ve metal servis teknisyeni, endüstriyel teknisyen, CNC operatörü, mekanik

Elektrikçi, elektrik müteahhidi, tamirci

Kasap, fırıncı, usta fırıncı, şef

Ne kadar maaş verilecek?

Yurt dışında çalışmak isteyenlerin en çok merak ettiği konular arasında ne kadar maaş verileceği bulunuyor. İşe alınacak olan kişiler en düşük maaşın 5 bin 376 euro (Yaklaşık 100 bin TL) olacağı açıklandı. Maaşlar iş gruplarına göre değişkenlik gösteriyor.