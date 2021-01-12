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Dünya O ülke duyurdu: Füze uyarı sistemi inşa edecekler
Dünya

O ülke duyurdu: Füze uyarı sistemi inşa edecekler

Rusya, ülkenin kuzeydoğusundaki Çukçi Denizi'nde Yakhroma füze uyarı radar sistemi inşa edileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 19:17:00 -
O ülke duyurdu: Füze uyarı sistemi inşa edecekler

Rusya, ülkenin kuzeydoğusundaki Çukçi Denizi'nde Yakhroma füze uyarı radar sistemi inşa edileceğini açıkladı.

TASS'ın Rus askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, Rusya'nın en yeni füze uyarı radar sistemi Yakhroma'nın 2030'a kadar Çukçi Denizi'nde inşa edileceği bildirildi.

Askeri kaynak, inşa edilecek radar sisteminin tesiste kalıcı şekilde personel bulunmadan otomatik olarak faaliyet gösterebileceğini, dört frekans aralığında çalışacağını ve 270 derecelik görüş kapasitesine sahip olacağını aktarırken Yakhroma'nın dünyada eşi benzeri olmadığını ileri sürdü.

2020'nin Aralık ayında Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yıl sonu bakanlar kurulu toplantısında Savunma Bakanlığı'nın 2021 yılı içerisinde Kırım'ın Sivastopol kentine Yakhroma füze uyarı radar sisteminin inşa edileceğini duyurmuştu.

Kaynak: star.com.tr

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