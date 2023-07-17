O ülke de 2. el araç ithalatına başlayacak

İran'da otomobil arzının talebi karşılamaması üzerine hükümetin otomobilde ikinci el ithalatına ilişkin hazırladığı acil yasa tasarısı nihai onayını aldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Hadi Tahan Nazif, ikinci el otomobil ithalatıyla ilgili hazırlanan yasa tasarısının Konsey tarafından onaylanarak yasalaştığını duyurdu.

Nazif, "Anayasayı Koruyucular Konseyi toplantılarında ikinci el araç ithalat kanunu incelendi ve Anayasaya aykırı bulunmadı. Devletin Genel Politikalarını Denetleme Heyeti'nin onayını da aldığı göz önünde bulundurulduğunda artık bu konu kanun haline gelmiştir ve hükümetin bunu uygulaması gerekiyor." dedi.

İran hükümeti, "İran Khodro" ve "Saipa" gibi yerli otomobil üreticilerine verdiği destekle otomobil ithalatına katı düzenlemeler ve ağır vergiler uyguluyor. Yüzbinlerce kişiye istihdam sağlayan ve ülkenin en önemli sektörlerinden sayılan İran otomobil sanayisi 2018'den bu yana ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının altında faaliyet gösteriyor.

Başta, Peugeot, Renault ve Citroen gibi Fransız otomobil üreticileri olmak üzere yabancı şirketler ise ABD'nin geniş kapsamlı tek taraflı yaptırımları nedeniyle İran'daki faaliyetlerini durdurmuştu.

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İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Omid Kalibaf, Kasım 2022'de Fransız otomobillerinin ülkede tescilinin ve ithalatının yasaklandığını ve bunun yerine Japon, Kore, Çin ve Fransız olmayan Avrupa otomobillerinin ithal edileceğini açıklamıştı.

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Fatemi Emin, 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, talebin arzı aşması nedeniyle otomobil piyasasında sorunlar yaşandığı için hükümet tarafından 5 yaşından küçük ikinci el otomobil ithalatına yönelik bir acil durum yasa tasarısı hazırlandığını duyurmuştu. Tasarı, 18 Haziran'da Meclis tarafından onaylanarak, nihai onay için Anayasayı Koruyucular Konseyine gönderilmişti.