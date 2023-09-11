  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tolga Özbek'ten Bayraktar TB3'ün rakipleriyle ilgili flaş çıkış: İlginç bir gelişme yaşandı

Bir de hamile! Yaptığı iş mide bulandırdı

Dünya, nefesini tuttu izliyor: AFAD, UMKE, AKUT ve birçok ülkeden profesyonel dağcılar operasyonda

Müjde gibi müjde geldi! Türkiye'ye 100 yıl boyunca yetecek! Bu haber herkesi havalara uçuracak

Ruslardan Türkiye konusunda büyük uyanıklık! Aylarca bekleyip bakın şimdi ne yaptılar

Bakan Şimşek'ten flaş OVP açıklaması

CHP’nin önde gelen iki kurmayı, bu kepazeliğe imza atmış! Bu iddia Türkiye’yi sallar

FETÖ'den ceza alan CHP'li Belediye Başkanına kötü haber!

Yunanistan Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor! Onlar bile şaşırdı

İYİ Parti'den yaylım ateşi: İzmir'in yarısı bankamatik memuru
Dünya O ülke Çin vatandaşları için vizeyi kaldırdı
Dünya

O ülke Çin vatandaşları için vizeyi kaldırdı

Yeniakit Publisher
2023-09-11 16:56:00 -
O ülke Çin vatandaşları için vizeyi kaldırdı

Gürcistan hükümetinin, ülkeye seyahat edecek Çin vatandaşları için bugünden itibaren geçerli olmak üzere vize uygulamasını kaldırdığı bildirildi.

Gürcistan hükümetinin, ülkeye seyahat edecek Çin vatandaşları için bugünden itibaren geçerli olmak üzere vize uygulamasını kaldırdığı bildirildi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, başkent Tiflis'te başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Çin-Gürcistan ilişkilerini değerlendirdi.

Çin'de temmuzda temaslarda bulunduğunu belirten Garibaşvili, iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu geliştiğini söyledi.

Garibaşvili, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz, Çin'e çok başarılı bir ziyaret gerçekleştirdim. Çin, bugün dünyanın ikinci ekonomisidir, en güçlü ekonomilerdendir ve bizim için temel çıkarlardan biri Çin ile ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek, daha fazla yatırım çekmektir."

Garibaşvili, amaçlarının Çin'den daha fazla turist çekmek olduğunu kaydederek, "Bu nedenle bugünden itibaren Çin vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahati başlatmaya karar verdik." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın, temmuz ayı sonunda yapılan açılış törenine katılmak üzere Çin'e giden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasındaki ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltildiğini duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23