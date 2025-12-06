  • İSTANBUL
O ülke alevlere teslim! 50'den fazla orman yangını çıktı
Dünya

O ülke alevlere teslim! 50'den fazla orman yangını çıktı

O ülke alevlere teslim! 50'den fazla orman yangını çıktı

Avustralya'nın doğusunda etkili olan sıcak hava ve iklim değişikliği, bir günde 50’den fazla orman yangınına yol açtı. Bazı bölgelerde evler kullanılamaz hale gelirken ekipler alevlerle mücadeleyi sürdürüyor.

Avustralya’nın doğu kıyıları, sıcak hava dalgası ve iklim değişikliğinin tetiklediği çok sayıda orman yangınıyla zor günlerden geçiyor. Yetkililer, Koolewong'da 12, Bulahdelah'ta ise 4 evin kullanılamaz hale geldiğini kaydederek, söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

