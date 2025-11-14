  • İSTANBUL
Dünya O ülke, 43 bin lira geliri olana oturum izni veriyor!
O ülke, 43 bin lira geliri olana oturum izni veriyor!

Pasif gelir sahiplerine kapılarını açan Portekiz, yalnızca kira ve temettü geliriyle uzun süreli oturum hakkı tanıyor. Türk vatandaşlarından yoğun ilgi gören D7 Vizesi, Schengen serbest dolaşım ve çalışma izni gibi birçok avantaj sunuyor.

Avrupa’nın yaşam kalitesi en yüksek ülkelerinden biri olan Portekiz, pasif gelir sahibi yabancılara büyük bir kapı araladı. Hükümet, aylık en az 870 euro (yaklaşık 43 bin TL) pasif geliri bulunan yabancılara uzun süreli oturum ve çalışma izni verileceğini duyurdu. Bu gelir kriterinde maaş dışı kazançlar, kira, temettü, yatırım getirileri gibi düzenli ödemeler dikkate alınacak.

“D7 Pasif Gelir Vizesi” olarak bilinen bu uygulama, özellikle Türk vatandaşları arasında büyük ilgi görüyor. Emekli maaşından kira gelirine kadar düzenli kazanç beyan eden kişiler, Portekiz’de yasal şekilde yaşama ve çalışma hakkı elde edebiliyor. Üstelik bu program sayesinde başvuru sahipleri, Avrupa’nın kalbinde yer alan 26 Schengen ülkesinde serbest dolaşım imkânına kavuşuyor.

 

MAAŞ VE TİCARET GELİRİ DAHİL EDİLMİYOR

Portekiz hükümeti, D7 başvurularında yalnızca garanti altına alınmış pasif gelirlerin kabul edildiğini açıkladı. Maaş, iş geliri veya ticari kazançlar, başvuru sürecine dâhil edilmiyor. Bu nedenle Türkiye’den başvuru yapacak adayların kira, emekli maaşı veya yatırım gelirlerini belgelemeleri gerekiyor.

Geçtiğimiz yıldan beri başvurular alınırken, çok sayıda yabancının oturum izni çoktan onaylandı. D7 programıyla Portekiz’e yerleşecek yabancılar, yalnızca oturum değil, resmî çalışma izni de elde etmiş olacak.

 

D7 VİZESİ NASIL ALINIR?

Artı33’te yer alan bilgilere göre süreç iki aşamada tamamlanıyor:

1) Türkiye’den Vize Başvurusu

Başvuru Portekiz Konsolosluğu veya AS Visa merkezleri üzerinden yapılıyor. Gerekli belgeler:

  • En az 6 ay geçerli pasaport
  • D7 başvuru formu
  • Son 6 aya ait pasif gelir belgeleri
  • Portekiz’de konaklama belgesi (kira, tapu vb.)
  • Portekiz banka hesabı + yatırılmış gelir teminatı
  • Vergi numarası (NIF)
  • Sabıka kaydı
  • 30.000 € teminatlı sağlık sigortası
  • Biyometrik fotoğraf

2) Portekiz’de Oturum Başvurusu

Vize onayının ardından Portekiz’e gidilerek SEF ofisinde oturum işlemleri yapılır.

  • İlk oturum izni: 2 yıl
  • Uzatma: 3 yıl
  • 5 yıl sonunda: süresiz oturum veya Portekiz vatandaşlığı başvurusu

 

D7 VİZESİ BAŞVURU ŞARTLARI

  • Pasif gelir şartı: En az 870 euro
  • Aile gelir kriteri:
    • Eş için %50 ek
    • Her çocuk için %30 ek
  • Portekiz banka hesabı + NIF
  • Konaklama belgesi
  • Temiz adli sicil
  • Özel sağlık sigortası

 

 D7 VİZESİ KİMLERE UYGUN?

  • Emekliler
  • Serbest çalışanlar
  • Yatırım, kira veya temettü geliri olanlar
  • Uzaktan çalışan dijital göçmenler
  • Avrupa’da yaşamayı hedefleyen pasif gelir sahipleri

Portekiz, düşük yaşam maliyeti, güvenli ortamı ve yabancı dostu göç politikasıyla son yılların en cazip AB ülkesi haline geldi.

 

D7 VİZESİYLE HANGİ HAKLAR ELDE EDİLİYOR?

  • Portekiz’de yaşama, çalışma ve eğitim hakkı
  • 26 Schengen ülkesinde serbest dolaşım
  • 5 yıl sonunda vatandaşlık başvurusu
  • Aile birleşimi
  • Çocuklara ücretsiz eğitim
  • Portekiz sağlık sisteminden yararlanma

2025 itibarıyla D7 Vizesi, Avrupa’da yatırım yapmadan oturum almak isteyenler için en erişilebilir yollar arasında gösteriliyor.

Aylık 870 euro pasif gelir gösterebilen herkes, Portekiz’in sunduğu yüksek yaşam kalitesi ve Schengen avantajlarından yararlanabiliyor.

