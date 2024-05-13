O toplantıdan izlenimlerini aktardı! Erdoğan, Fahrettin Koca için bunu düşünüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uzun bir aradan sonra yeniden başlattığı, Ankara’da düzenlenen geniş katılımlı bilgilendirme toplantısına katılan Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik, izlenimlerini aktardı. Koca için övgü dolu ifadeler kullanan Çelik, “Koca, siyaset üstü duruşu olan, günlük tartışma ve polemiklerin hiçbirine girmeyen, kendi alanına konsantre olmuş saygın bir isim. Bu özellikleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Fahrettin Koca’yı kabinesi içinde en değer verdiği yol arkadaşlarından biri olarak görüyor” dedi. Çelik, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, yüzyılın en ağır sağlık sorunlarından biri kabul edilen Covid-19 pandemisinde Türkiye’nin en az kayıp ve zararla atlatabilmesi için çok büyük emek harcadı. Uygulanan halk sağlığı politikaları, teknik hazırlıklar ve aşı tedarik programlarının bütününe bakılacak olursa Türkiye en iyi performans gösteren ülkelerden biriydi. Bana kalırsa o sürecin başarısında etkin iletişimin de ciddi katkısı oldu. Bakan Fahrettin Koca’nın uzun bir aradan sonra yeniden başlattığı, Ankara’da düzenlenen geniş katılımlı bilgilendirme toplantısına katıldım. Bakan Yardımcıları Huzeyfe Yılmaz ve Doç. Dr. Tolga Tolunay ile bakanlığın önemli birimlerinin tam katılımıyla medyanın karşısına çıktı Bakan Koca. Ulusal Sağlık Hizmetleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı’nda randevu sistemi dahil onlarca konuda gelen bütün sorulara detaylı yanıtlar verdi. Tıpkı pandemi bilgilendirme toplantılarındaki gibi basın kuruluşları arasında hiçbir ayrım yapılmadan bütün yayın organlarından temsilcilerin bulunduğu bir toplantıydı. Bakan Prof. Dr. Fahrettin Koca, siyaset üstü duruşu olan, günlük tartışma ve polemiklerin hiçbirine girmeyen, kendi alanına konsantre olmuş saygın bir isim. Bu özellikleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Fahrettin Koca’yı kabinesi içinde en değer verdiği yol arkadaşlarından biri olarak görüyor. Geride bıraktığımız süreçte Bakan Koca’nın büyük bir sağlık kuruluşunun kurucusu olması nedeniyle Bakanlık politikalarının bu durumdan etkilenebileceği konusunda bazı yorumlar yapılmıştı. Ancak Bakan Koca bu süreci çok dikkatli ve oldukça şeffaf götürdü. (…)”



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