O Tesla'yı bekleyenler üzgün! Yine ertelendi

Cybertrucks için daha önce ön sipariş diyebileceğimiz bir sistem yapılmıştı, bir buçuk milyon kişi şu anda bu sistemde yer alıyor, ancak bunlardan bir kişiye dahi şu an araç gönderilmiş değil.

Bu konu hakkında Musk’a, yaklaşmakta olan otomobilin geçen yılın 2. çeyreğinde 2023’ün ortası için belirlenen üretim hedefini yerine getirip getirmeyeceği soruldu. Musk, Cybertruck üretiminin “bu yaz bir ara” başlayacağını gönülsüzce kabul etti, ancakkamyonun bir sonraki yıla kadar seri üretime geçmeyeceği belirtti. Musk, “Üretim başlangıcını her zaman en aza indirmeye çalışırım” diye ekledi.

Ön üretiminin 2021’in sonlarında başlaması planlanıyordu ancak COVID-19 salgını bunun değişmesine neden oldu. Ardından, 2023’te gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Tesla, elektrikli kamyonetin gövdesini üretecek dökümler de dahil olmak üzere Cybertruck’ın montajı için gerekli üretim ekipmanını kurmaya başladığını açıkladığından, Tesla nihayet seri üretime hazırlanıyor gibi göründü. Ama ne yazık ki bu olmadı.