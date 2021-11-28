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Dünya O terör örgütü, Tik Tok’a girdi
Dünya

O terör örgütü, Tik Tok’a girdi

Terör örgütü DEAŞ’ın, Noel şenlikleri sırasında intihar saldırıları düzenletmek için gençleri avlamaya çalıştığı ve bunun için de sosyal paylaşım uygulaması Tik Tok’u kullandığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 22:23:00 -
O terör örgütü, Tik Tok’a girdi

Münübe Yılmaz

Terör örgütü DEAŞ’ın, Noel şenlikleri sırasında intihar saldırıları düzenletmek için gençleri avlamaya çalıştığı ve bunun için de sosyal paylaşım uygulaması Tik Tok’u kullandığı belirtildi. DEAŞ’ın Tik Tok'ta onlarca hesabının bulunduğunu yazan İngiliz Sun gazetesi, terör örgütünün, yakın tarihli bir videosunda, destekçilerinden Noel arefesinde Batı ülkelerinde büyük kayıplara sebebiyet verecek terör saldırıları düzenlemelerini istediğini aktardı.

1.5 yıldır aktif

Videodaki kişinin “Onlar (Müslüman olmayanlar) Allah’a inanmıyorlar ve kutsalımızla alay ediyorlar. Onlar Şeytan'ın hizmetkarlarıdır” dediğinin belirtildiği Sun haberinde, alışveriş yapanlar ve Noel kutlayanlardan sahnelerin yer aldığı videonun “Ey Allah’ın askeri, kafirlerin kanını dökmeye hazırlan” çağrısıyla son bulduğu ifade edildi. DEAŞ videolarının yayınlandığı Tik Tok hesabının 1.5 yıldır aktif olduğu ve videolarının binlerce defa izlendiği öğrenildi.

 

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