O televizyon kanalı tarih oldu! Yayın hayatına son verildi
TV hayatına daha önce son veren spor kanalı NTVSpor dijital hayatına da son vermeye hazırlanıyor.
17 Mart 2008 tarihinde yayın hayatına başlayan Ocak 2018'de Discovery Communications'a satılan ve Yayın haklarının sona ermesi nedeniyle 17 Mart 2018 tarihinde yayın hayatına son vererek yerini DMAX kanalına bırakan NTVSpor'un internet sitesi de kapanıyor.
NTVSpor'un internet sitesinin yanı sıra Youtube kanalı da kapatıldı.
Dijital içeriklere de son verildi.
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