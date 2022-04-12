O teknik direktör, kadın hakeme kafa attı
Brezilya yerel ligi takımlarından Desportiva Ferroviaria, deplasmana Nova Venecia ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya Desportivo teknik direktörü Rafael Soriano'nun, kadın hakem Marcielly Netto'ya kafa atması damga vurdu.
Brezilya yerel ligi takımlarından Desportiva Ferroviaria, deplasmana Nova Venecia ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Fakat karşılaşmaya Desportivo teknik direktörü Rafael Soriano'nun, kadın hakem Marcielly Netto'ya kafa atması damga vurdu. Sarı kart gören Soriano, sinirlerine hakim olamadı ve hakemle tartışmaya başladı. Daha sonra mücadelenin hakemi Marcielly Netto'ya kafa attı.
Kırmızı kartla oyundan atılan Rafael Soriano, mücadelenin ardından Desportivo'dan da kovuldu. Daha sonra açıklamalarda bulunan Soriano, hakeme kafa atmadığını ve kadın olduğu için avantaj sağlamaya çalıştığını söyledi.