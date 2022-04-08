O tarikata katılan ünlü çiftten olay yorum

Kadir Doğulu-Neslihan Atagün çifti, geçtiğimiz akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir kafeye girerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğulu, tarikat açıklamasıyla gündeme damga vurdu.

Doğulu, “Dervişi ve Bektaşi dergahlarına üye olduğu" haberlerini hatırlatan muhabirlere, “Bunlar çok değerli konular, yeri değil. Bu bir makam, maneviyat." dedi.

Doğulu "Çok güzel bir söz vardır; ‘Para ile inancın kimde olduğu belli olmaz’. Bu makam bana hediye edildi. Biz de evliliğimiz ile duruşumuz ile işimiz ile göstermeye çalışıyoruz zaten. Komşum bilir, annem bilir, akrabalarım bilir, siz yeni öğrendiniz. Bu havası atılacak ya da 'Bakın ben buyum' diye dolaşılacak bir şey değil. Bu bir makam, bir tedrisattan geçilerek olan bir durum. Manevi yolculuk insanları uyandırır dostlar, oyalamaz, gerçeği söyler. Gerçeği keşfeden kişi de hakkını arar.” ifadelerini kullandı.