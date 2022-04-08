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Gündem O tarikata katılan ünlü çiftten olay yorum
Gündem

O tarikata katılan ünlü çiftten olay yorum

Kadir Doğulu-Neslihan Atagün çifti, geçtiğimiz akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir kafeye girerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğulu, tarikat açıklamasıyla gündeme damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 11:13:00 -
O tarikata katılan ünlü çiftten olay yorum

Kadir Doğulu-Neslihan Atagün çifti, geçtiğimiz akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir kafeye girerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğulu, tarikat açıklamasıyla  gündeme damga vurdu.

Doğulu, “Dervişi ve Bektaşi dergahlarına üye olduğu" haberlerini hatırlatan muhabirlere, “Bunlar çok değerli konular, yeri değil. Bu bir makam, maneviyat." dedi. 

 

Doğulu "Çok güzel bir söz vardır; ‘Para ile inancın kimde olduğu belli olmaz’. Bu makam bana hediye edildi. Biz de evliliğimiz ile duruşumuz ile işimiz ile göstermeye çalışıyoruz zaten. Komşum bilir, annem bilir, akrabalarım bilir, siz yeni öğrendiniz. Bu havası atılacak ya da 'Bakın ben buyum' diye dolaşılacak bir şey değil. Bu bir makam, bir tedrisattan geçilerek olan bir durum. Manevi yolculuk insanları uyandırır dostlar, oyalamaz, gerçeği söyler. Gerçeği keşfeden kişi de hakkını arar.” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

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Yorumlar

hacı

şeytanın oyuncağı olmuş olanlardan biri daha

GokTurk

Maalesef Ulkemizde sanatci dedigimiz tayfanin %99.99 islam dusmani,Ya alevi-bektasi gelenegi (Gercekden Hz.Ali r.a ) seven bizleriz cunku onun hayatini ornek alan bizleriz.Ya ermeni ya ateist ya deist yada pkk sevici,Bu ulkede yasayip bu ulkenin inancini kulturunu bir turlu hazmedemeyen guruh,Saygilar
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