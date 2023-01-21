O tahmini tuttu, Emin Çölaşan havalara uçtu! Garibim, eline biberon verilmiş bebe gibi sevindi

Daha önceden, cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Mayıs'ta olabileceği öngörüsünde bulunan Emin Çölaşan, tahmini tuttuğu için kendisini öve öve bitiremedi. "Bu bir müneccimlik, kehanet, çokbilmişlik falan değil sadece mütevazı, iddiasız bir tahmindi" diyerek ayak yapan Çölaşan, Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sevgili okurlarım, geçtiğimiz eylül ayında idik ve seçimlerin zamanını tahmin etmeye çalışıyorduk.

Erken seçim olur muydu…

Ya da zamanında, Haziran 2023'te mi yapılırdı…

Hiç kimse o günlerde hiçbir şey bilmiyordu.

Üstelik her kafadan bir ses çıkıyordu.

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Değerli arkadaşımız, bizim gazetenin Parlamento Büro Şefi Veli Toprak'la oturup bunları konuştuk ve 2023 yılı takvimini önümüze açtık…

Ve bazı günleri, bazı tarihleri önümüze serip incelemeye başladık.

O sırada “Seçim 14 Mayıs'ta olabilir” diye tahminde bulunan herhangi bir yayın organı yoktu…

Ve ben oturup (...) ‘14 Mayıs' yazısını yazdım…

Çünkü akıl, mantık ve gazetecilik deneyimleri bizi o güne yönlendiriyordu.

Eğer seçimler erkene alınacaksa, en büyük olasılık 14 Mayıs olarak karşımıza çıkıyordu.

Bu bir müneccimlik, kehanet, çokbilmişlik falan değil sadece mütevazı, iddiasız bir tahmindi.

Ama gelin görün ki şimdi tutmuş oldu! (...)"