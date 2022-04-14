O sözleri böyle yorumlandı: Bahçeli, İYİ Partili iki ismi MHP'ye davet etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı grup toplantısında "Mahallenin uşaklarını milliyetçi harekete davet ediyorum" ifadelerini kullandı. MHP liderinin bu sözlerle kimi kastettiği ise merak konusu oldu.

"Onu siz bulun"

Murat Yetkin'in "Mahallenin uşakları derken kimleri kastettiniz?" sorusuna Bahçeli, "Mahallenin kelimesi neyi anlatıyorsa onu siz bulun" yanıtını verdi. Yetkin ise, "MHP kulisinde kastettiğinin Aydın ve Ağıralioğlu durumundaki eski MHP'lilerin yuvaya dönmesi olduğu yorumu yaygın" ifadelerini kullandı.

Yetkin, kulislerde Bahçeli'nin, bir dönem MHP'de görev alan İYİ Partili Koray Aydın ile yine İYİ Parti'den Yavuz Ağıralioğlu'nu kastettiğinin konuşulduğunu öne sürdü.

"Meral Akşener partiden dışladı" yorumu

Koray Aydın son olarak İYİ Parti'nin A takımından dışlanması ile gündeme gelmişti. Meral Akşener, teşkilatlardan sorumlu Koray Aydın'ı Siyasi İşler Başkanlığı'na almıştı. Teşkilatlar ise doğrudan Akşener'e bağlanmıştı. Bu hamle, Aydın'ın partiden dışlandığı yönünde yorumlanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu'na da partide görev vermemiş ve Koray Aydın için yapılan yorumlar Ağıralioğlu içinde dillendirildi.