O soysuz nihayet paketlendi! Ne oldu, rengin soldu

İstanbul'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 2017 yılında görevinden ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan astsubay tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev yaptığı dönemde terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen bir şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

FETÖ üyesi olduğunun tespit edilmesiyle 2017 yılında KHK ile ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Z.D, (45) Kartal'da yapılan operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda 2 sahte kimlik, 1 sahte sürücü belgesi, 1 astsubay personel kimlik kartı, 2 ruhsatsız tabanca, 27 bin lira para, 4 cep telefonu, 4 sim kart, 2 hard disk ve elektronik malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.D. tutuklandı.