O şirkete tam 7 ödül birden! ‘En iyi’leri topladı!

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, pazarlama alanında gerçekleştirdiği yeniliklerini ödüllerle taçlandırmayı sürdürüyor. Sürdürülebilirlik odağında çoklu kanalda ve benzersiz müşteri deneyimi konusunda pek çok öncü uygulamayı hayata geçiren Teknosa, sektördeki ufuk açan vakalar etrafında pazarlama takımlarını ödüllendiren The Hammers Awards’tan 7 ödülle döndü.

“En iyi CRM Takımı” Teknosa

Teknosa, “En İyi CRM Takımı” kategorisinde altın ödülün sahibi olurken, “En İyi Gerçek Zamanlı Pazarlama İletişimi Takımı”, “Perakende Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı”, “En İyi Mağaza Deneyimi Takımı” ve “En İyi Search Marketing Takımı” kategorilerinde gümüş ödül kazandı. Teknosa ekipleri ayrıca “En İyi Sadakat Programı Takımı” ve “En İyi Veri ve İçgörü Takımı” kategorilerinde de bronz ödülü kucakladı. Ödülü Teknosa adına pazarlama ekipleri aldı.

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