O şirket İsrailli çıktı! Ortak olduğu şirket bile inanamadı

İsrail’in Gazze saldırıları her gün çoğunluğu kadın ve çocukların olduğu onlarca sivilin ölümüyle devam ediyor. Tankların girdiği Gazze merkezinde, çadırlarda yaşayan sivilleri katleden İsrail Yönetimi’ne karşı en yüksek ses yükselten ise Türkiye oldu. Ekim ayından bu yana devam eden saldırılar ve işgale karşı Türkiye, ekonomik anlamda da ambargo kararı alırken, Türk şirketleri de yavaş yavaş ülkedeki varlığını sona erdiriyor. Zorlu Holding’in enerjideki yatırımlarını geçen hafta satışa çıkarması gündemde konuşuluyor. Bazı Türk şirketleri de bu süreçte İsrailli firmalar ile bağını güçlendirmek için çalışıyor. Bunlardan biri de Girişim Elektrik. İsrail’in en büyük enerji şirketlerinden biri olan Nofar Energy ile Türk şirketi Girişim Elektrik iş birliği kararı aldı. İş birliği, Sırbistan’da hayata geçiyor. İsrailli Nofar Enerji, Sırbistan'ın kuzeyinde dağıtım ağına bağlanacak iki üniteye bölünmüş 26 MW'lık bir güneş enerjisi parkı inşa etmeye başladı. 25 milyon Euroluk proje yıl sonuna kadar tamamlanacak.

İki proje, güneş parkının genişletilmesi için planlanan 116 hektarlık bir arsa üzerinde 15 hektarlık bir alana yayılıyor. Nofar Energy, proje için de Türk şirketi Girişim Elektrik ile çalışıyor. 2011 yılında kurulan Nofar, toplam 270 MW'ın üzerinde güneş enerjisi kurulumuna sahip.

İsrail dışında ABD, İngiltere, Almanya, İspanya, Romanya, Polonya, İtalya ve Yunanistan’da faaliyet gösteren Nofar’ın sahibi ise milyarder iş insanı Ofer Yannay. Avrupa’nın en ünlü basketbol takımlarından biri olan Hapoel Tel Aviv’in sahibi olan Yannai, Jerusalem Post sıralamasına göre İsrail'in en etkili 40'ıncı kişisi.

İsrail Hükümeti’nin Gazze operasyonları destekleyen Yannay’nin Sırbistan’da yatırım yapma nedeni ise tamamen siyasi. Yannay, “Hamas’a karşı kesin zafer kazanmalıyız. Geçtiğimiz dönemde yaşadığımız deneyimler ve Sırp halkının İsrail’e karşı sıcak karşılamasından sonra Sırbistan’a milyar dolarlık yatırım planlıyorum” demişti. Servetini yenilenebilir enerjilerden kazanan Yannay, İsrail ordusuna yaptığı desteklerle tanınıyor. Gazze’de yaşananlarla ilgili savaşın propagandasını Avrupa’ya yaymak isteyen Yannay, bunun için sosyal medya ekibi kurmuştu.

KAP'ta şirket adı verilmedi

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Girişim Elektrik, bu yılın ocak ayında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na Sırbistan projesini açıklamıştı. Yapılan açıklamada “Şirketimiz, Sırbistan'da yerleşik bir yenilenebilir enerji yatırımcısı ile Sırbistan'ın Kuzey Bölgesinde 2 adet anahtar teslim güneş enerjisi santrali inşası, şebeke bağlantıları ve süreli işletme bakımı dahil toplam 14.984.599 Euro bedel ile sözleşme imzalamıştır” demiş ancak şirketin adını açıklamamıştı.

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Kaynak: Patronlar Dünyası