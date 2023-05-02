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Ekonomi O şirket 3 bin kişiyi işten çıkaracak!
Ekonomi

O şirket 3 bin kişiyi işten çıkaracak!

Yeniakit Publisher
2023-05-02 11:14:00 -
O şirket 3 bin kişiyi işten çıkaracak!

Morgan Stanley'in ikinci çeyrekte çalışan sayısını 3 bin kişi azaltacağı belirtiliyor. ABD'li finans kuruluşu Morgan Stanley'in son altı ay içinde yaptığı ikinci tur operasyonda ikinci çeyrekte çalışan sayısını yaklaşık 3.000 kişi azaltmayı planladığı ifade edildi.

ABD'li finans kuruluşu Morgan Stanley'in son altı ay içinde yaptığı ikinci tur operasyonda ikinci çeyrekte çalışan sayısını yaklaşık 3.000 kişi azaltmayı planladığı ifade edildi.

Reuters'e konuşan bir kaynak, satın alma ve birleşmelerin yavaşlaması ve zorlu bir ekonomik ortamın yatırım bankasını personel sayısına bakmaya sevk ettiğini söyledi.

Morgan Stanley CEO’su James Gorman, geçen ay sigortalama ve birleşme faaliyetlerinin bastırıldığını ve bu yılın ikinci yarısından veya 2024’ten önce bir toparlanma beklemediğini söylemişti.

BELİRSİZLİKLER YÜKSELİYOR

İşten çıkarmalar hakkında bilgi sahibi olan bir kaynak, şirket satın alma ve birleşme işlemlerindeki azalma ve ekonomideki zorlu koşullar nedeniyle işten çıkarmaların söz konusu olduğunu ifade etti.

Morgan Stanley’nin finansal işlerden sorumlu yöneticisi Sharon Yeshaya da geçen ay, piyasalardaki belirsizlikler ve yüksek enflasyon sebebiyle banka için öncelik verilen alanın ‘maliyet yönetimi’ olduğunu söylemişti.
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KÂRI VE GELİRİ DÜŞTÜ

Morgan Stanley, geçtiğimiz aylarda açıkladığı bilançosunda bu yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirinin azaldığını duyurmuştu.

Buna göre, bankanın bu yılın ilk çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 azalarak 3 milyar dolara geriledi. Şirket, 2022'nin ilk çeyreğinde 3,7 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Bankanın bu yılın ilk çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 14,5 milyar dolara indi. Bankanın geliri, 2022'nin ilk çeyreğinde 14,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

SEKTÖRDE İŞTEN ÇIKARMALAR YAYILIYOR

Morgan Stanley, geçtiğimiz aylarda yaklaşık 1600 kişiyi işten çıkarmıştı. Ardından Goldman Sachs, ocak ayında şimdiye kadarki en büyük işten çıkarmalardan birini gerçekleştirerek yaklaşık 3 bin 200 çalışanını işten çıkardı.

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