O silah sistemi BARKAN’a entegre edildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, UNIROBOTICS, HAVELSAN ortaklığında yürütülen BARKAN İnsansız Kara Araçları projesinde, ileri teknolojilerle donatılmış "TRAKON LITE UKSS"yi entegre etti. Repkon Defence'in 40 milimetre otomatik bomba atarının da eklenmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yeni bir akıllı sistemi daha envanterine kazandırmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç, savunma sanayisinin insansız hava araçlarından sonra insansız kara araçlarında da doludizgin ilerlediğini belirtti.

TRAKON LITE'ın yakın zaman önce DEARSAN'ın üretmiş olduğu "SALVO İnsansız Deniz Aracı" üzerinde de görüldüğünü aktaran Baç, ürünlerin çok yakında ihracat potansiyelleriyle de büyük bir katma değer yaratmasını hedeflediklerini kaydetti.

Baç, "Hem vakıf şirketleri hem de özel şirketler tek başına ve ortaklı projeler yürüterek, çeşitli konseptlere uygun insansız kara araçlarını TSK başta olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin envanterine kalifiye edip sahaya sürüyorlar. Bunlardan bir tanesi de UNIROBOTICS TRAKON LITE ve REPKON 40 milimetre otomatik bomba atarla donatılan HAVELSAN'ın geliştirmiş olduğu BARKAN İnsansız Kara Aracı oldu. Şimdi bambaşka bir konseptle yeni bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. İnsansız sistemlerle hem ülkemizin dışa bağlılığını önemli ölçüde azaltırken hem de yüksek katma değeri ile ekonomimize ciddi bir kazanç sağlayacağımıza inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

UNIROBOTICS, silah sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyor

CANiK'in iştiraklerinden biri olarak 2020'de kurulan UNIROBOTICS, platformlara entegre edilecek silah sistemlerinin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla yüksek teknoloji mekatronik çözümler geliştiriyor.

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Silah sistemlerinin operatörlerine yardımcı olacak ve destek verecek akıllı mekanizmalara odaklanan UNIROBOTICS, aktif dengeleyicili silah kaideleri, kara, deniz ve hava platformları için uzaktan kontrollü silah sistemleri ve silah yönetim sistemleri geliştirilmesine yönelik çalışmalar sunuyor.