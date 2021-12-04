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Siyaset O şiiri 23 yıl sonra yeniden okudu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a binlerce kişi eşlik etti
Siyaset

O şiiri 23 yıl sonra yeniden okudu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a binlerce kişi eşlik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken hapse girmesine sebep olan Ziya Gökalp'a ait 'Asker Duası' adlı şiiri, 23 yıl sonra Siirt'te yeniden okudu. Erdoğan'a, açılış törenine katılan binlerce kişi de coşkuyla eşlik etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 20:43:00 - 2021-12-04 21:13:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Siirt'te, dört ay hapis yatmasına sebep olan, Ziya Gökalp'ın "Asker Duası" şiirini okudu.

'Yiğit düştüğü yerden kalkar'

"Hayatımın önemli noktalarında Siirt bana eşlik etti." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siirt'te okuduğum bir şiir sebebiyle hapse atılarak siyasi hayatımı sona erdirmek istediler. Sonra bin bir mücadele ile yeniden döndüğümüz ülke ve millete hizmet yolunda başlangıcı, tekrar Siirt'te yaptık. 'Yiğit düştüğü yerden kalkar.' Bu sözü hayata geçiren Siirt, demokrasi ve kalkınma mücadelemizde de hep yanımızda oldu. Biz de Siirt'in gelişmesi için ne gerekirse yaptık. Bugün de elimiz boş gelmedik." dedi.

Binlerce vatandaş coşku ile eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözlerinden sonra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, 6 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu, "Asker Duası" isimli şiiri okudu. Mitinge katılan binlerce vatandaş, Erdoğan'a coşku ile eşlik etti.

Erdoğan hakkında siyasi yasak kararı alınmıştı!

1994 yerel seçimlerinde elde ettiği %25,19'luk oy oranı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Aralık 1997'de Siirt'te düzenlenen bir açık hava toplantısı sırasında okuduğu şiirde, "halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle kendisine açılan dava sonucunda 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Erdoğan, belediye başkanlığı görevinden ayrılarak 26 Mart 1999'da girdiği cezaevinde dört ay on gün kaldıktan sonra 24 Temmuz 1999'da tahliye edilmişti. Siyasi yasağının kaldırılmasının ardından tekrar siyasete dönen Erdoğan, 9 Mart 2003'te gerçekleştirilen ara seçimlerinde Siirt milletvekili olarak meclise girmişti.

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