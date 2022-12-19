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Yerel O şehirde soğuk algınlığı nedeniyle 6 bin öğrenci okula gidemedi
Yerel

O şehirde soğuk algınlığı nedeniyle 6 bin öğrenci okula gidemedi

Bolu Valisi Erkan Kılıç, soğuk algınlığı nedeniyle geçen hafta 6 bin öğrencinin okula gitmediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 17:35:00 -
O şehirde soğuk algınlığı nedeniyle 6 bin öğrenci okula gidemedi

Havaların soğumasıyla mevsimsel grip ve soğuk algınlığı vakalarında artışlar görülmeye başladı. Artan soğuk algınlığı vakalarıyla ilgili açıklama yapan Vali Kılıç, griple ilgili artışların devam ettiğini dile getirdi

Kılıç, "İlimizde de artış var ama bu artış da azalışa dönmeye başladı. Öğrencilerden, velilerden sık sık bize okulların tatil edilmesi noktasında talepler geliyor. Şu aşamada okulların tatil edilmesinin çok uygun olmadığını, çok ciddi anlamda bir salgının olmadığını, bu konuda beraberce değerlendirme yaptık" dedi.

Bazı öğrencilerin tedbir amaçlı okula gönderilmediğini söyleyen Vali Kılıç, "Griple alakalı biliyorsunuz; geçişi için 1 hafta, 10 gün tatil gerekir. Bu da uzun bir süre. Eğitimi de çok olumsuz etkileyecek bir durum" dedi.

Öte yandan okula gelemeyen 6 bin kişinin olduğunu belirten Kılıç, "Bunun da okulların kapatılmasını, eğitime ara vermeyi gerektirir bir rakam olmadığını düşünüyoruz. Şu noktada daha çok ciddi bir şey yok. Bu dönemlerde devamlı bu tip vakalar olur" dedi.

Kılıç, sempton gösteren ya da tedbir almak isteyen çocukların maske takabileceğini vurguladı. (İLKHA)

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