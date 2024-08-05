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Gündem O şehirde petrol bulunmasının sebebi Osmanlı zamanında yapılan araştırma çıktı!
Gündem

O şehirde petrol bulunmasının sebebi Osmanlı zamanında yapılan araştırma çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-08-05 11:53:00 -
O şehirde petrol bulunmasının sebebi Osmanlı zamanında yapılan araştırma çıktı!

Rize’nin Çayeli ilçesinin yaklaşık 7 mil açıklarında suyun üzerinde bulunan tabakalardan örnekler alarak TPAO'ya gönderen Prof. Dr. Nafiz Maden, petrol çıkartıldığında şehrin artık sadece çay ile değil petrolle de anılacağını belirtiyor. Sızıntının Osmanlı döneminde ortaya çıktığı ve araştırıldığı bildirildi.

Rize’nin Çayeli ilçesinin yaklaşık 7 mil açıklarında suyun üzerinde bulunan tabakalardan örnekler alarak TPAO'ya gönderen Prof. Dr. Nafiz Maden, petrol çıkartıldığında şehrin artık sadece çay ile değil petrolle de anılacağını belirtiyor.
Sızıntının Osmanlı döneminde ortaya çıktığı ve araştırıldığı bildirildi."ARAŞTIRMA YAPTIK, NUMUNE ALDIK"

En yakın zamanda petrolün çıkarılacağını bildiren Maden, şöyle konuştu:

Geçmişte yaptığımız birkaç haberde eleştirilmiştik. Bu sızıntı sadece seçim dönemlerinde çıkıyor diye. Sonra bitiyor. Ancak yapılan raporlarda Osmanlı döneminde bile bu sızıntının olduğu çıkmış. 1933 yılında yapılan haberde Çayeli açıklarında petrol arama çalışmaları yapılıyor. 1958 yılında İngiliz araştırma firmaları bu bölgede araştırma yapmış. Dolayısıyla bunla beraber biz de bu Çayeli açıklarında petrol olup olmadığına yönelik bir araştırma yaptık. Gittik oradan numune aldık.

“PETROLÜ EN YAKIN ZAMANDA ÇIKARACAĞIZ”

Bu numuneleri Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları Ar-Ge biriminde analiz ettirdik. Petrolün varlığını kanıtladık. Doğal bir petrol kaynağı olduğunu ortaya koyduk. Şu anda geçtiğimiz hafta içerisinde Enerji Bakanımızın petrol araması yapılacağını söylemişti. Biraz da geç kalınmış bir faaliyet olarak görüyorum. Bir an önce yapmak gerekiyor. En yakın zamanda da sondaj yapılmasını bekliyoruz. En yakın zamanda o petrolü çıkaracağız.

"ÇIKARTILAN PETROL TÜRKİYE'YE KATKI SAĞLAYACAK"

Çıkarılacak petrolün sadece Rize’ye değil Türkiye’ye katkı sağlayacağını ifade eden Maden, şöyle konuştu:
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Petrol sadece Rize’ye değil ülkemize de çok şey katacak. Sektörlerin tamamı enerjiye bağımlı. Bizlerde petrolü çıkardığımızda ve onu rafine edip onu kullandığımız zaman dışarıya vereceğimiz dövizde azalma olacak. Belki bu bölge Kuveyt olmayacak. Bir Suudi Arabistan gibi olmayacak ama bizim enerji bağımlılığımızı azaltma açısında faydalı olacak. Ülkemizde bu sayede dışarıya döviz vermeyecek. Enerji bağımlılığımızı azaltacağız.

Rize çayla anılan bir yer. Çayeli kuru fasulyesi ile de anılırdı. Artık bu petrol çıktıktan sonra Rize sadece çayı ile değil petrolü ile de anılacaktır.

"ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ, YENİ GÖREVLER İÇİN KARADENİZ’DE"

Alparslan Bayraktar, dün ve bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin yeni görevler için Karadeniz’de olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

Mavi Vatan’ın her bir köşesinde yerli filomuzla var olmaya devam ediyoruz. Abdülhamid Han Gemimizi İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e uğurladık. Filonun en güçlüsü Abdülhamid Han Akdeniz'de üç derin deniz sondajı yaptı. Şimdi Karadeniz'de hem Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretim faaliyetlerine destek olacak hem de yeni keşifler için arama faaliyetleri yürütecek.

Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz yeni görevler için Karadeniz’de. Mavi Vatan’ın her bir köşesinde yerli filomuzla var olmaya devam ediyoruz.

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Yorumlar

Agq

O araştırma olmasa orada petrol olmazdı Ne büyük bir tesbit yapmışsınız ?

bir vatandaş

aylardan beri bekliyoruz halen adım atılmamış olması bizleri üzüyor ak parti içerisindede chp pkk kafalı melunlar var sayın başkanımızdan ricamız bu chp ve pkk kafalı şerefsizlerin ivedilikle ayıklanıp partiden şutlanmasını istiyoruz
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