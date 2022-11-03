O şehirde kuduz paniği! Köpekperestlerin dayattığı kanunu değiştirin!

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir köpek tarafından ısırılan ve kuduz şüphesiyle Ankara'da tedavileri devam eden 2 çocukla ilgili olarak; "İlk vaka 21 Ekim'de geldi. 10 yaşında erkek çocuk. İlk 2 tetkiki negatif geldi, yalnız 3. örneğinde tükürükte kuduz virisünün saptandığı belirtildi. Tanı kesinleşti" dedi.

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde köpekler tarafından ısırılan ve kuduz şüphesiyle Ankara'da tedavileri devam eden 2 çocukla ilgili olarak; "Diğer hasta 9 yaşında erkek çocuk. Bacağından ısırıldığını söylemiş. Isırdığı söylenen köpek 10 gün sonra yeniden görülmüş, bu önemli. Bugün veya yarın sağlıkla taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde başıboş köpek tarafından ısırılan ve kuduz şüphesiyle Ankara'da tedavileri devam eden 2 çocuktan sonra kentte yürütülen taramada ısırılıp sağlık kuruluşuna başvuru yapmayan 36 vaka daha tespit edildi.

Bitlis Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Ekim 2022 tarihinde Adilcevaz'ın Göldüzü köyünden kuduz şüpheli olarak hastaneye başvuran M.E. adlı hastanın yapılan fiziki muayenesinde yaklaşık bir ay önce kuduz şüpheli başıboş sahipsiz köpek tarafından ısırıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Gerekli filyasyon ve saha çalışması yapılmıştır. 20 Ekim 2022 tarihinde hasta Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiştir. Kişinin Hacettepe Üniversitesinde yatışı mevcuttur. Yapılan filyasyon neticesinde P.E. ve B.Ü. isimli 2 vaka daha tespit edilmiştir. Bu iki hastanın da sevki sağlanmış olup, hastaneden alınan bilgilere göre kuduz hastalığı düşünülmemektedir. 31 Ekim 2022 tarihinde B.Ü., Ankara Etlik Şehir Hastanesinden taburcu edilmiştir. P.E. adlı hasta Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yatmakta olup genel durumu iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. M.E. adlı vakamız ise Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ortamında takibi devam etmektedir" denildi.

Adilcevaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 26 Ekim 2022'de Kaymakam İsmail Demir'in başkanlığında toplandığı belirtilerek, "Alınan kararlara istinaden 27 Ekim 2022 tarihinde ilçemizde vakanın ikamet ettiği ve çevresinde bulunan 18 köyde ve toplam 19 okulda bin 960 öğrenci taranmıştır. Tarama sonucunda 12 ısırılıp sağlık kuruluşuna başvuru yapmayan vaka tespit edilmiş ve hastaneye yönlendirilmiştir.

28 Ekim 2022 tarihinde ilçe merkezindeki 5 lisede bin 163 öğrenci ve 90 öğretmene kuduz hakkında eğitim verildi ve okullarda öğrenciler arasında kuduz hastalığı sorgulandı. 24-31 Ekim 2022 tarihleri arasında İZCİ sistemimize düşen toplam 83 vakadan 26'sı ısırılma (köpek-kedi) olup geri kalan 57 vaka ısırılanların şüpheli temaslı vakalardır.

İlçemizde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kuduz pozitif saptanmış herhangi bir hayvan bulunmamaktadır. Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde ve bulaşıcı hastalıklar biriminde kullanılan İZCİ sistemi üzerinden günlük vakalar takip edilmekte olup, ısırılanlar ve temaslılar belirlenip aşı takipleri ekiplerimiz ve aile hekimlerince günlük olarak takip edilmektedir.

31 Ekim 2022 tarihinde 2 vatandaş kuduz aşısı için Adilcevaz Onkoloji Hastanesine başvurmuştur. Bu kişiler aranmış ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Bağışıklama ve profilaksi (koruma) amaçlı aşılamaya alınan tüm kişilerin takibi ilçe hastanemiz ve sağlık müdürlüğümüzce yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.