O şehirde kan donduran olay! Hemşireden 'Bebeği öldür' talimatı!

İstanbul ve Tekirdağ’da hasta bebekleri para karşılığında anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan servislerine sevk eden çeteyle ilgili soruşturmada ismi geçen doktor ve hemşirelerin telefon konuşmaları deşifre oldu. Hasta bir bebekle ilgili telefon görüşmesinde hemşire H.B'nin "Çocuğu öldür" talimatı verdiği, hemşire M.S.'nin ise "Öldüreceğim de, öldürsem de bir dert biliyor musun" dediği öğrenidi. İşte kan donduran olayın detayları...

İstanbul ve Tekirdağ’da anlaştıkları hastanelere yeni doğmuş hasta bebekleri sevk ederek devleti milyonlarca lira zarara uğratan ve bazı bebeklerin ölümüne neden olan şebekeye yönelik soruşturmada kan donduran gerçekler ortaya çıktı.

Başını tutuklu doktor Fırat Sarı’nın çektiği şebekeyi 6 ay boyunca dinleyen polis ekipleri skandal telefon konuşmaları tespit etti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına giren konuşma tapeleri bebeklerin nasıl ölüme terk edildiğini ortaya koydu.

KAN DONDURAN KONUŞMALAR: ÖLECEĞİ ZATEN BELLİYDİ

19 Ekim 2023 günü şebekenin anlaştığı bir hastaneye İstanbul dışından sevk edilen ve yeni doğan yoğun bakım servisine yatışı yapılan bir bebek hayatını kaybetti. Polisin 6 aylık dinleme yaptığı dönemde meydana gelen ölüm olayında, hastanede görevli hemşireler yoğun bakım doktoruna bebeğin solunum yoluna gıda kaçması sonucu hayatını kaybettiğini söylüyor.

Görüşmede doktorun, “Aspirasyondan mı öldü?” sorusuna hemşire, “Öleceği zaten belliydi. Hemşire arkadaş yemeğini yedirmiş. Gazını almış bir sonraki bebeğe geçtiğinde ölmüş. Fark ettiğinde geri döndürme şansı yokmuş” yanıtını veriyor.

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"HASTENEYE GELDİĞİ GÜNDEN İTİBAREN ENTÜBE OLARAK GÖSTER"

Konuşmanın devamında ise bebeğin ihmalden ötürü hayatını kaybettiğini gizleme çabaları yer alıyor. Kayıtlarına göre hemşire doktora, “Dosyada kötüleşen entübe olmuş gibi göstereyim. Bu şekilde ölüm kaydı düşelim” diyor.

Hemşirenin önerisine olur diyen doktora hemşire tekrar, “Diğer günlerde stabil, yani entübe edecek bir durum yok ama öldü bir kere ne yapalım” derken doktor ise skandal bir şekilde, “Diğer günlerden yani hastaneye geldiği günden itibaren entübe olarak göster. Hayırlısı olsun. Üzüldüm bu çocuğa. Zaten ölecekti. Kurtuldu” talimatını veriyor.

Öte yandan bebek hayatını kaybettiğinde yoğun bakımda görevli doktorun o esnada hastanede olmadığı, hemşirelerin telefonla ulaştığı başka bir doktor tarafından müdahale için yönlendirildiği de tespit edildi.

"ARTIK BIRAKTIM, ÖLÜYOR MU NE YAPIYORSA YAPSIN"

Tapelere hastanelerde görevli hemşirelerin doktorlarla ve kendi aralarındaki skandal konuşmalar da yansıdı. Hemşire Ç.D.’nin telefonda görüştüğü doktor İ.G.’ye hasta bir bebek hakkında, “Bu bir 80-82 oluyor, sonra 98 oluyor. Artık ben bıraktım. Ölüyor mu ne yapıyorsa yapsın ya” dediği konuşma kayıtlarında belirlendi.

"ÇOCUĞU ÖLDÜR" TALİMATI

Yine hastanelerin birinde görevli iki hemşirenin hasta bir bebek hakkında yaptığı konuşma kan dondurdu. Hemşire H.B.’nin “M.S., çocuğu öldür” sözüne hemşire M.S. “Öldüreceğim de, öldürsem de bir dert biliyor musun” şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.

BAŞKA BİR BEBEĞİN GRAFİSİNİ KOYMUŞLAR

Hastanede entübe haldeyken hayatını kaybeden bir bebeğin ölümünden sonra ölüm dosyası hazırlayan hemşirelerin, hayatını kaybeden bebeğin dosyasında akciğer grafisi olmadığını fark ettiği tapelere yansıdı. Durumu yeni doğan yoğun bakım doktoruna bildiren hemşirelere doktorun, “Entübe durumdaki başka bir bebeğin akciğer grafisini çekin ve ölen bebeğin dosyaya koyun” dediği de telefon kayıtlarına yansıdı.

Kaynak: Yenişafak