O şehirde aşırı kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı!
Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan grup köy yolları, İl Özel İdare ekiplerince ulaşıma açıldı.
Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan grup köy yolları, İl Özel İdare ekiplerince ulaşıma açıldı.
Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı gurup köy yolları ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri Pervari ilçesine bağlı Geçittepe, Kocaçavuş, Gökbudak, Düğüncüler köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Karla mücadele ekipleri, kapanan 8 köy yolunu tekrar ulaşıma açarken karda mahsur kalan araçlar da kurtarıldı.
Ekiplerin ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için hazır bir şekilde bekletildiği öğrenildi.
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Öte yandan, Şırnak-Siirt Karayolu Aslanbaşar köyü, Birini mevkiinde, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sırasında mevsim şartlarına uygun lastik takmayan 10 araç, yolda mahsur kaldı.
İhbarla bölgeye AFAD ve Kara yolları ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışmayla yol kardan temizlenirken, AFAD ekipleri de mahsur kalanların şehir merkezine sevkini sağladı.
Aracı arızalanan bir aile ise AFAD tarafından kent merkezine getirildi.
Yolun açık tutulması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. (İLKHA)