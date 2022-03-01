O Rus profesörden flaş iddia: Putin ve aile üyeleri yeraltı şehrine taşındı!

Komplo teorisyeni olarak tanınan Rus profesör Valery Solovey, Putin'in ailesini Altay dağlarındaki bir yeraltı sığınağına gönderdiğini öne sürdü.

Bir Rus profesöre göre, Vladimir Putin son günlerde aile üyelerini Sibirya'daki bir 'yeraltı şehrine' taşıdı. 61 yaşındaki siyaset bilimci Valery Solovey, yüksek teknolojili sığınağın Altay Dağları'nda bulunduğunu ve nükleer savaş durumunda korunmak için tasarlandığını söyledi.

“Putin gizli şamanik ritüellere katılıyor”

Daha önce Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (MGIMO) profesör olan Solovey, Putin'in Rus halkından gizlenen tıbbi sorunlar yaşadığını ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte gizli şamanik ritüellere katıldığını iddia etmişti.

Bununla birlikte, Moskova'daki bazı isimler Solovey'i komplo teorisyeni olarak nitelendiriyor. Ancak daha geçen hafta, Putin'in tıbbi ve zihinsel durumu hakkındaki iddiaları nedeniyle Rus makamları tarafından yedi saat sorguya çekildi. Solovey'in aranan evinde çok sayıda elektronik eşyaya el konuldu. Solovey daha sonra serbest bırakıldı ama dava kapanmadı.

Son teknolojiyle donatılmış bir yeraltı şehri

Solovey, hafta sonu yaptığı açıklamada, "Başkan Putin'in ailesi nükleer savaş ihtimaline karşı hazırlanan özel bir sığınağa götürüldü. Bu sığınak dağlık Altay Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Aslında bir sığınak değil, en son bilim ve teknolojiyle donatılmış tam bir yeraltı şehri” dedi.

Öte yandan, Kremlin’de Putin’e yakın bağları olduğunu iddia eden Solovey, dağdaki sığınağı çevreleyen arazide birden fazla havalandırma noktası ve küçük bir şehre güç sağlamaya yetecek kadar ultra modern 110 kilovoltluk bir trafo merkezine bağlı bir yüksek voltaj hattı olduğunu aktardı.

Putin’in aile üyeleri kimler?

Solovey, Putin'in sığınağa gönderdiği iddia edilen aile üyelerinin kimliğini açıklamadı. Ancak daha önce olimpiyatlarda altın madalya alan ritmik jimnastikçi 38 yaşındaki Alina Kabaeva'nın Rus liderin gizli eşi olduğunu iddia etmişti.

Öte yandan, Putin üniversitedeyken tanıştığı Ludmiła Putina ile 1983’te evlendi, 2014 yılında boşandı. Çiftin bu evlilikten, Maria Vorontsova ve Katerina Tikhonova adlı iki kızı oldu.

Gayrimeşru çocukları olduğu iddia edildi

Ayrıca, Putin’in büyük bir Rus bankasının yarı sahibi olan 45 yaşında Elizaveta Krivonogikh ile gizli ilişkisinden 18 yaşında Luiza Rozova adında bir kızı olduğu iddia ediliyor. Kremlin tarafından reddedilen söylentiler, Putin’in Kabaeva'dan da çocukları olduğunu öne sürüyor.

Putin daha önce "Müdahaleye izin vermediğim özel bir hayatım var. Buna saygı duyulmalıdır. Sümüklü burunları ve erotik fantezileriyle başkalarının hayatlarına gizlice girenleri kınıyorum” demişti.

Putin emri vermişti

Diğer taraftan, Putin önceki gün Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile yaptığı toplantıda, Rus ordusunun nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri kapsayan nükleer caydırıcı güçlerinin özel savaş durumuna geçirilmesi emrini vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusunun nükleer caydırıcı güçleri için özel savaş görevi durumuna geçmesi emri vermesi, gözleri bu ülkenin nükleer silahları ve hipersonik füzelerine çevirdi.

Rusya'nın nükleer silah envanterinde 6 bin 255 başlık bulunduğu tahmin ediliyor. Batı bloğunun elinde bulunan 6 bin 65 nükleer silahın 5 bin 550'sinin ABD, 290'ının Fransa, 225'inin de İngiltere'ye ait olduğu belirtiliyor.