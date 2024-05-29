O rezillik, Ahmet Hakan'ın midesini bulandırdı! Sende hiç utanma yok mu be

Ahmet Hakan, Cumhuriyet gazetesi yazarı Alev Coşkun'un 27 Mayıs darbesini öven rezil yazısını eleştirdi. Coşkun'un, 27 Mayıs'ın özgürlükçü bir anayasa getirdiğini savunmasına isyan eden Hakan, darbenin barbarlığını vurguladı. 2024 yılında hâlâ bu tür tartışmaların yaşanmasının üzücü olduğunu belirten Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet gazetesinde Alev Coşkun’un yazısını okudum.

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Yine o eski ve bilindik masalı anlatarak 27 Mayıs darbesini övüyor, diğer darbeleri kötülüyordu.

Neymiş efendim, 27 Mayıs...

Çok özgürlükçü, çok acayip, çok süper bir anayasa yapmış.

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Yahu Alev Coşkun, senin özgürlükçülük şampiyonu ilan ettiğin o anayasada...

Demokrat Parti’nin adını anma özgürlüğü var mıydı? Demokrat Partililerin özgürce siyaset yapmaları yasak değil miydi?

Bu nasıl özgürlükçü anayasa?

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Anayasalar, isterse yeryüzünün en özgürlükçü anayasası olsunlar...

Eğer yönetimi silah zoruyla ele almış kişilerce yapılmışlarsa, eğer yapımında milletin tüm kesimlerinin katılımı yoksa, eğer siyasi idamların gölgesi altında ortaya çıkmışlarsa...

Salla salla vur duvara.

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İşin en acı tarafı ise şurası:

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Yıl olmuş 2024...

Ve ben hâlâ Alev Coşkun’a...

- 12 Mart’a, 12 Eylül’e, hatta 28 Şubat’a babalık yapan...

- Askeri vesayet geleneği başlatan...

- Başbakan asan...

- Bakan asan...

Barbar bir darbenin...

Darbe olduğunu kanıtlamaya çalışıyorum.

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Hay bin kunduz!"