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Dünya O restoranda hamburgerin fiyatını görenler şok oldu! Bu bir şaka mı
Dünya

O restoranda hamburgerin fiyatını görenler şok oldu! Bu bir şaka mı

Yeniakit Publisher
2023-05-22 14:07:00 -
O restoranda hamburgerin fiyatını görenler şok oldu! Bu bir şaka mı

ABD’deki Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde cuma günü açılan Drury Beer Garden isimli restoran, menüsünde yer verdiği hamburgerle, piyasa fiyatlarının çok üzerine çıktı.

ABD’deki Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde cuma günü açılan Drury Beer Garden isimli restoran, menüsünde yer verdiği hamburgerle, piyasa fiyatlarının çok üzerine çıktı.

14 bin TL’ye yakın bir fiyatla satılan hamburgerde, sığır eti, havyar, trüf, ıstakoz, yenilebilir altın ve özel bir tür çedar peynir bulunuyor.

Restoranın sahibi George Tsiouris, yaptığı açıklamada, "Burgerler, dünyanın her yerinde en sevilen yiyeceklerden biri. Yeni menü konseptimizle misafirlerimize harika, yaratıcı ve lezzetli seçenekler sunmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

Yüksek fiyatla satılan hamburger, Twitter kullanıcılarının da diline düştü. Bir kullanıcı, "Bu kira parası" derken başka bir kullanıcı da, "Burgeri tutar ve onun yerine bağış yapardım. Bugünlerde (özellikle enflasyonla) çok fazla mücadele eden insanlar varken, bu gerçekten gereksiz" şeklinde konuştu.
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1700 TL’ye (85 dolar) satılan Wagyu çizburgerinin dışında, restorandaki diğer burgerlerin fiyatları da 376 ila 455 TL (19-23 dolar) arasında değişiyor.

 

 

 

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