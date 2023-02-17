O rakam herkesi şaşkına çevirdi! Deprem sonrası büyük müjdeyi böyle verdi

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya. Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasında elde edilen parayla, depremde yıkılanın iki katından fazla ev yapma imkanının ortaya çıktığını belirtti. Sarıkaya, "En az 500 bin evin kaynağı tamam" ifadelerini kullandığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasında elde edilen miktara ilişkin inşaat sektöründe olanların hesabına göre yıkılanın iki katından fazla ev yapma olanağı ortaya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre son incelemelere göre Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da hasar yüksek, diğer 8 ilde ise bazı ilçeleri hariç kent merkezlerinde bu denli yüksek yıkıma rastlanmadı.

Hasar tespiti tamamlanan 61 bin 722 binada yer alan 263 bin 800 bağımsız birimin ise acil yıkılması gereken ağır hasarlı veya yıkık olduğuna karar verildi.

BİR DAİRENİN MALİYETİ

Birim maliyet hesabından yola çıkılırsa, temel ile birlikte bir binanın metrekare maliyeti yaklaşık 450 dolar civarında…

Her bir dairenin TOKİ konutlarında ağırlıkla uygulanan 90 metrekare üzerinden hesaplandığında, ek maliyetlerle birlikte 800 bin liradan hesap edilebilir.

Toplu konutun getirdiği bazı masraf eksiltici unsurlar eklendiğinde ise daire başına maliyetin 500 bin lira civarında olacağı hesaplanıyor.

TOPLANAN MİKTAR

Gelelim önceki gece toplanan yardımlara…

Bağışçılar 115 milyar 146 milyon 528 bin lira verdi…

Buna 100 milyar lira da Hazine’den aktarılanlar eklendiğinde 215 milyar lira eder…

Ülkelerden gelen başka yardımlara ilaveten Dünya Bankası’nın 1 milyar 780 milyon dolar, yani 33 milyar lira desteği de eklendiğinde 250 milyar lira civarına ulaşır.

Türkiye Tek Yürek kampanyasının ötesinde farklı ülkelerde yaşayan Türkiye sevdalılarının yardımları da eklendiğinde 300 milyar liralık kaynağa ulaşır…

Bu da her biri 500 bin liradan 600 bin ev demek…

Yol, altyapı yatırımları çıkıldığında dahi yıkılan veya acil yıkılması gereken binalardan da fazla sayıda konut stokuna ulaşmak olası. (...)"