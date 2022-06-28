'O rakam bizi etkilemez' diyen iş adamları asgari ücret için açık açık rakam verdi

BDDK'nın kararını değerlendiren ASKON Başkanı Aydın asgari ücret beklentisini açıkladı. Aydın, 'Bizim beklentimiz 5.500-5.700 bandında bir beklenti. Bu da enflasyona yaklaşmış bir rakam olacak.' dedi.

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği Başkanı Orhan Aydın, BDDK'nın kararını değerlendirdi. Aydın yeni asgari ücretle ilgili beklentisini de açıkladı.

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak ek zam düzenlemesinde... Anadolu Aslanları İş adamları Derneği Başkanı Orhan Aydın, hem BDDK'nın almış olduğu kararı hem de asgari ücret beklentisini açıkladı. Aydın CNN Türk canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

BDDK'nın kararına ne diyorlar?

BDDK’nın 24’ünde yaptığı açıklama beraberinde dövizde düşüş getirmiş oldu. En büyük problemi biz iş dünyası olarak BDDK ve Merkez Bankası’na KOBİ’lerin finansmana erişimde zorluklar yaşandığı bir dönemden geçtiğimizi ilettik.

Yüzde 35’in üzerinde hatta dün ve bugün yüzde 50 oranında faiz rakamlarını özel bankaların KOBİ’lere işletmeye başladıklarını ifade etmiştik.

15 milyon TL’lik döviz hesabında bulunan şirket sayısı 10 binin altındadır. Çok kısıtlı bir işletmeyi ilgilendiren bir karardı. Burada ana konu şuydu finansa yatırıma, üretime ihtiyacı olan şirketlerin desteklenip, Türk lirası ile uygun kredi kullanıp özel bankalarda dövize geçilerek manipülasyon yapılıyordu.

Uzun bir süre dövize ihtiyacı olmamasına rağmen KOBİ’lerden uygun TL kredisine ulaşabildikleri için bu kaynakları kendileri kullanıyordu. Zorlu geçen bu dönemde özellikle KOBİ’lerimiz esnafımızın desteklenmesi gereken bir dönemdir. Önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızın ifade etmiş olduğu gibi Türkiye’nin önümüzdeki sürecinde üretim ve ihracatla büyüme dönemine geçmek istiyoruz. BDDK’nın bu almış olduğu kararı yerinde buluyor ve destekliyoruz.

İstihdam sorunları olur mu?

Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. 2020 ve 2021 yılında bütün ekonomilerde daralmanın yaşandığı dünyada Türkiye 5 milyon yeni istihdamla pandemi dönemini geçirmiş oldu. Türkiye son iki senede yüzde 20 istihdam artışı yaşadı.

Asgari ücretin etkileri olacaktır fakat büyükşehirlerimizde asgari ücretli çalıştıran bir işletmemiz kalmamıştır. Bölgesel bazlı bir asgari ücretin. Büyükşehirlerde yüzde 40 artışa ihtiyaç olduğu. Gelişmekte olan illerimizde bir tık daha desteklenebildiği bir asgari ücret olursa biz iş dünyası olarak daha mutlu olacağız. Anadolu’daki geçim kaynaklarının İstanbul ve Ankara ile aynı olmadığı hepimizin malumu.

İstanbul’da asgari ücretli çalışanımız neredeyse kalmadı. 5.500-6.000 bandına oturmuş bir istihdam var. Ancak buna rağmen 6000 TL olduğunda işsizlikle karşılaşır mıyız kesinlikle hayır. Bugün işletmelerimiz büyüyor. İşçi olmadan bir işverenin büyümesi mümkün değil. Bu süreci hepimiz feragat ederek geçireceğiz. Biz işverenler olarak işçimize destek olacağız. Bu dönemi en az yarayla geçirmiş olacağız.

Beklentimiz...

Bizim beklentimiz 5.500-5.700 bandında bir beklenti. Bu da enflasyona yaklaşmış bir rakam olacak. 2021’in sonunda enflasyona nasıl yedirilmediyse vatandaşımız inşallah yarınki karar da aynı şekilde olacaktır. Biz de işverenler olarak destekçisi olacağız."