0553 313 94 23

O polis için isyan ettiren rapor!

İki yıl önce 5 dişini çektirdikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden polis memuru Yalçın Ağca’nın eşi, “İhmal yok” diyen bilirkişi raporuna isyan etti.

28 Eylül 2018 Cuma 07:39
O polis için isyan ettiren rapor!

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nda görevli 23 yıllık polis memuru Yalçın Ağca, iki yıl önce diş tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu. Burada Ağca'nın 5 dişi çekildi. Ancak iddiaya göre Ağca bir süre sonra fenalaştı ve yapılan ilk müdahalenin ardından evine gönderildi. Ağca akşam evinde tekrar fenalaşınca, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Ağca'nın durumu kötüleşti. Yoğun bakıma alındıktan 20 gün sonra hayatını kaybetti.

Sabah’ın haberine göre; Talihsiz polisin eşi İlknur Ağca kocasının ölümünde ihmal ve kusur olduğunu öne sürdü ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılık dosyayı görevsizlik kararı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderdi. Konuyla ilgili tüm bilgi ve belgeler toplanarak şüpheli ve tanık ifadeleri ile birlikte Adli Tıp Kurumu ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi. Yapılan inceleme sonucunda her iki kurumdan gelen bilirkişi raporunda, doktorların ihmali olmadığı belirtildi. Bilirkişi raporlarındaki "İhmal yok" açıklamasına tepki gösteren iki çocuk annesi İlknur Ağca, "Eşim kendi kendine mi, durup dururken mi öldü? Eşimin hiçbir sağlık problemi yoktu. 5 tane dişini çektirdi ve 20 gün sonra hayatını kaybetti. Raporda tam olarak ölüm nedeni açıklanmıyor. Sağlıklı bir adam dişini çektirdikten sonra bir anda ölüyor. Bunun neresi normal. Bu işin takipçisi olacağız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 07:39
  1. Samsun
  2. Yalçın Ağca
  3. Polis
  4. rapor
  5. ölüm nedeni
  6. diş çekilmesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altaylı'dan Özkök'e: B.kunu çıkardın!
    1. Altaylı'dan Özkök'e: B.kunu çıkardın!
    2. Kamu bankası çalışanlarına Bylock..
    3. Futbolda devrim gibi karar: FIFA..
    4. Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı..
    5. Çılgın Proje'ye talip oldular! Erdoğan..
    6. Operasyonlarda yeni dönem! KARGU..
    7. Mikronezya'da yolcu uçağı denize..
    8. Yeni Havalimanı'na ulaşım ücreti ne..
    9. Beyoğlu'nda helikopter destekli..
    10. Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem..
    11. 3. havalimanına ulaşım ücretleri belli..
    12. Bakan Albayrak ABD'lilerle görüşüp bu..
    13. Kıraathanelerde akıllı telefon eğitimi
    14. İDO duyurdu! Bazı seferler iptal edildi
    15. Meteroloji’den Marmara uyarısı!
    16. Dolarda son durum! Düşüş sürüyor
    17. ABD'nin beslediği terörist sayısı..
    18. CHP karıştı! Kılıçdaroğlu kovun dedi
    19. Başkan Erdoğan'ın selamı Bild'i..
    20. Uşak’ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?