O plan adım adım işliyor! Sen meseleyi hâlâ anlamadın mı Esed?

Milliyet yazarı Hakkı Öcal, İsrail'de NeoCon planlarının adım adım işletildiğini vurguladı. Öcal, Filistin'deki mevcut durumun asla Gazze veya Kudüs meselesi olmadığını, Filistin’in İsrailleştirilmesi amacı taşıdığını belirtti. İsrail’in Filistin’deki operasyonlarının ardındaki güçlerin açıkça Evanjelistler ve NeoCon'lar olduğunu ifade eden Öcal, bu grupların Siyonist lobilerden daha etkin çalıştığını söyledi. Hakkı Öcal, bu süreçte bölgedeki diktatörlerin tutumlarını da eleştirdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Hani, Gezi Olayları sırasında ağaçların korunması için çaba gösterir görünümü sunan bir kişinin itiraf niteliğinde bir sosyal medya paylaşımı vardı: “Mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı?”

Aynen o hesap: Mesele hiçbir zaman Gazze veya Batı ya da Doğu Kudüs olmadı; mesele baştan beri Filistin’i İsrailleştirmekti. Yine aynı şey; zannediliyor ki, 90 küsur rehine bırakılırsa, İsrail askerleri Gazze’de soykırımına son verirler ve bölgeye yeniden nisbi bir sessizlik gelir.

Bunu anlaması gerekenlerin başında, Türkiye’nin bulunduğu Arap ve İslam örgütleri toplantılarına katılmamakta direnen Suriye diktatörü Beşar Esat geliyor. Alakası ne, diyeceksiniz. Bu alakanın cevabını, şu anda ABD’de, kayıtsız-şartsız İsrail desteğinin devamı için Siyonist lobilerden daha etkin çalışan iki grupta bulabiliriz. Çünkü Siyonistler ne kadar reklam sevseler de nihai amacı hiçbir zaman itiraf etmiyorlar; ama Amerikalı Yeni Muhafazakarlar ve Hristiyan Evanjelistler her şeyi açık açık söylüyorlar; yazıyorlar. (...)"

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