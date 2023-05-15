  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset O partiden Kemal Kılıçdaroğlu’na hiç beklenmedik çağrı: Derhal istifa et! Erdoğan ezip geçecek
Siyaset

O partiden Kemal Kılıçdaroğlu’na hiç beklenmedik çağrı: Derhal istifa et! Erdoğan ezip geçecek

Yeniakit Publisher
2023-05-15 15:00:00 -
O partiden Kemal Kılıçdaroğlu’na hiç beklenmedik çağrı: Derhal istifa et! Erdoğan ezip geçecek

Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, seçim sonuçlarının ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.42, Kemal Kılıçdaroğlu ise 44.95 oranında oy aldı. YTP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz ise resmi olmayan sonuçları değerlendirdi.

"Kemal Kılıçdaroğlu başta tabanı sonra bütün ülkeden özür dileyip derhal istifa etmelidir"

Yılmaz, " Kılıçdaroğlu , CHP için bir bitirme projesi haline gelmiştir. AK Parti mecliste güçlenmiştir. Kılıçdaroğlu meclise daha fazla HDP ve yeni bir yedek lastik AK Parti taşımaktan başka bir iş yapmamıştır. Bu seçim sonuçları bir tek şey göstermiştir. Kılıçdaroğlu’nun CHP ‘yi Atatürk çizgisinden çıkartmış ve illegal örgütlerin şemsiyeliğini yapan bir siyasi harekete götürdüğüdür. Erdoğan’ın liderliği karşısında hiçbir başarısı olmayan bir muhalefet liderinin Türkiye’ye verecek hiçbir şeyi olmadığı bir kez daha görülmüştür. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu onurlu bir şekilde bu yarıştan çekilmelidir. Bu şartlar da seçilse bile ki bu imkansız, yönetemeyeceği bir meclisi karşısında bulacağı açıktır. Boşuna kürek sallamaya gerek yok. İkinci turda Erdoğan ezip geçecektir. Halkımız her şeyi doğru okuyor. Bu CHP Türkiye partisi olamamıştır. Olmaktan da uzaktır. Kemal Kılıçdaroğlu başta tabanı sonra bütün ülkeden özür dileyip derhal istifa etmelidir" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23