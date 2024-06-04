O otomobil firmaları, Türkiye için bu kararı aldı! Aralarında birçok dev marka var

Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, otomotiv sektöründe Türkiye'ye özel üretim yapan markaları ele aldı. Türkiye'nin otomotiv pazarının büyük potansiyel taşıdığını belirten Sandık, birçok markanın Türkiye'ye özel modeller ürettiğini söyledi. Mercedes-Benz ve Hyundai'nin Türkiye'ye özel donanımlar sunduğunu vurgulayan Sandık, şunları kaydetti:

"Türkiye, otomotiv markalarının gözdesi. Birçok marka sadece modellerini Türkiye’ye özel donanımlarla getiriyor. Hatta bazı modellerini sadece Türkiye için üretmeye devam edenler de var

Türkiye otomotiv pazarı dev markaların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Büyük potansiyeli nedeniyle birçok marka Türkiye'ye özel modeller üreterek, satışlarını artırmaya çalışıyor.

Mercedes-Benz E Serisi'ne Türkiye'ye özel ve sadece Türkiye'de satılacak motor seçeneği ekledi. Hyundai de elektrikli Ioniq 6 modelini Türkiye'ye özel donanımla getiriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

EN BÜYÜK PAZAR

Hatta bazı modellerini sadece Türkiye için üretmeye devam eden markalar var. Skoda gibi…

Yenilenen Skoda Superb'in Prag'daki uluslararası test sürüşlerinde Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayan Skoda CEO'su Klaus Zellmer, Türkiye'nin dünyadaki en büyük Superb pazarı olduğunu söyledi. Zellner, "Açıkçası Türkiye pazarı olmasaydı, Superb Sedan üretmezdik. Sadece sizin için üretiyoruz diyebilirim. Superb'in küresel satışlarının yarısı Türkiye'de gerçekleşiyor. Her ne kadar sedanların payı SUV'lar karşısında azalsa da Superb D segmentinde öne çıkıyor" dedi.

Türkiye'nin Skoda dünyasında büyük önemi olduğunu değinen Zellmer, Türkiye'nin markanın dünyada sekizinci, Avrupa'da yedinci büyük pazarı olduğunun altını çizdi.

5 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, tedarik süreçlerine bağlı olarak bu yıl 12-15 bin adet Superb satışı hedeflediklerini söyledi. Ön talep toplamaya başladıklarını ve şu ana kadar 5 binin üzerinde başvuru aldıklarını ifade eden Başar, şöyle devam etti:"Superb müşterilerimizin dörtte birinin, yani yüzde 25'inin daha üst sınıflardan geldiğinin altını çizmeliyim. Müşterilerimizin geri kalanının önemli bir bölümü ise zaten Superb kullanan müşteriler. Bir kısım ise diğer markalardan Skoda'ya geçiş yapanlar."

***

TİCARİLERDE YENİ MODEL ATAĞI

Hafif ticari araç pazarı Ocak-Nisan döneminde yüzde 5 düşüşle 76 bin 601 adet oldu. Ancak pazardaki hareket yeni modellerle sürüyor

Otomobil pazarında yaşanan yeni model atağının bir benzeri hafif ticari araç pazarında da görülüyor. Markalar yenilenen hafif ticari araç modellerini birbiri ardına satışa sunuyor. Opel, yeni nesil hafif ticari araçlarını Türkiye'de satışa sundu. Markanın yeni Combo, Vivaro, Zafira ve Movano modellerinden oluşan hafif ticari ürün gamı, binek araçları aratmayan tasarımları, yeni donanımları ve farklı motor seçenekleriyle pazarda yerini aldı. Peugeot, yeni nesil hafif ticari araç ürün gamını Türkiye'de satışa sundu. Markanın yenilenen modelleri Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert ve Expert Traveller, donanımları ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Citroen, binek araç konforu sunduğu hafif ticari araç ürün gamını tamamen yeniledi. Markanın yeni logosunun ilk kez kullanıldığı Berlingo Kombi, Berlingo Van, Spacetourer, Jumpy Panelvan ve Jumper'dan oluşan hafif ticari ürün gamı yenilenerek Türkiye'de satışa sunuldu. Fiat Professional ürün gamının üyesi Doblo makyajlandı. Doblo'da 1.5 lt 100 bg ve 1.5 lt 130 bg dizel motor seçenekleri var. Ayrıca 100 kW elektromotor ve 50 kWs bataryalı, 346 km menzilli elektrikli versiyonu da bulunuyor. 2024'ün ilk aylarında Avrupa'da satışa sunulan yeni Sprinter, Türkiye'de yollara çıkıyor. Mercedes-Benz Sprinter Panelvan FL'in yanı sıra Sprinter Minibüs FL de hazirandan itibaren satışa sunulacak.

ELEKTRİKLİ TİCARİ ARAÇTA TÜRK İMZASI

Ford Otosan tarafından Yeniköy Fabrikası'nda üretilen, E-Transit Custom ve E-Tourneo Custom modelleri hem Türkiye hem de Avrupa genelinde satışa sunuluyor. Yüzde 100 elektrikli ticariler ağustos sonu itibarıyla Türkiye'de yollara çıkacak. E-Transit Custom, 337 km'ye kadar sürüş menzili, bir yıl sınırsız kilometre servis sıklığı, 1.011 kg'a kadar yük kapasitesi ve sınıfının lideri 2.300 kg çekiş kapasitesi sunuluyor. VIP taşımacılık için tasarlanan E-Tourneo Custom, tam elektrikli motoru ile 325 km'ye varan menzil ve 125 kW DC hızlı şarj imkânı sunuyor. Tourneo Custom ailesinde ayrıca PHEV ve dört tekerlekten çekişli dizel seçenekleri de yer alıyor.

PREMİUM MARKANIN İLK ELEKTRİKLİSİ

Premium otomobil üreticisi Lexus'un, tamamen yeni elektrikli D/ESUV modeli RZ 450e Türkiye'de yollara çıktı. Markanın baştan aşağıya elektrikli olarak tasarlanan ilk aracı olan RZ 450e, Exclusive donanım seviyesi ile satışa sunuluyor."