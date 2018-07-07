O öğrenciler masum değilmiş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 271 askerden 165’i yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ‘’örgüt imamı’’ tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine yeni isimlere ulaşıldı. Tespit edilen Üsküdar’ın Mimar Sinan, Bulgurlu ve Ünalan mahallelerindeki 4 ayrı hatta sözde ‘’örgüt imamları’’ tarafından aralarında muvazzaf asker, Hava Harp Okulu ve askeri lisede öğrencilerin de bulunduğu 934 askerin irtibat kurduğu belirlendi. Söz konusu 934 şüpheliden 372’si hakkında daha önceden darbe girişimi veya örgüte iltisaklı oldukları gerekçesiyle adli soruşturma yapıldığı ve bir kısmının tutuklu olduğu,114’ü hakkında “terör örgütüne üye olmak” suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

120’Sİ ASKERİ ÖĞRENCİ

Soruşturmanın ilk aşamasında, terör örgütü mensubiyeti bulunamayan ve söz konusu ankesör/sabit hatlı kontörlü telefonlarla yalnızca “ardışık” olarak irtibatı tespit edilen 271 şüpheli hakkında üç farklı dosya hazırlandı. Buna göre ilk dosyada 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Hava Harp Okulu ve askeri lise öğrencisi olan 120 şüpheli, çeşitli nedenlerle TSK’dan ilişkisi kesilmiş 14 şüpheli, aralarında albay, binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu 122 muvazzaf olmak üzere toplam 256 şüpheli yer aldı. İkinci dosyada örgütün sözde GATA yapılanmasına sızdırılmış olan haklarında tanık anlatımları bulunan ve ankesör/sabit hatlarla irtibatı tespit edilen ve halen görevde olan bir albay ile ihraç edilen 5 albay ile bir yarbay 7 şüpheli bulunurken, darbe girişimine iştirak ettiğine dair yeterli delil elde edilemeyen ancak örgüt tarafından TSK’ya sızdırıldığına dair ifadelerin bulunduğu ve yine ankesörlü telefonlarla irtibat kurulan emekli tuğgeneral ile ihraç edilen 1 yarbay, 4 yüzbaşı, 2 astsubay olmak üzere 8 şüpheli tespit edildi.

934 ASKER İRTİBATTA

Askeri öğrencilerin de aynı darbeci askerler gibi ‘’mahrem imamlar”ıyla ankesörlü hatlardan görüştüğü de ilk kez bu soruşturma kapsamında ortaya çıktı. Söz konusu 271 şüpheliden 120’si Hava Harp Okulu ve Askeri Lise Öğrencisi, 29’unun farklı sebeple TSK’dan ihraç olan, 122’sinin de muvazzaf asker olduğu bildirildi. Muvazzaflar arasında, 1 emekli tuğgeneral, 10 albay, 1 yarbay da bulunuyor.

İzmir’de de 75 kriptoya yakalama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün TSK’daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 75 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Soruşturma kapsamında, FETÖ’nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefon üzerinden haberleşerek toplantı düzenledikleri tespit edilen 59’u halen aktif görevde olan 75 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Devam eden operasyonda, şüphelilerden 59’unun aktif görevde olduğu 8’inin daha önce ihraç edildiği öğrenildi.