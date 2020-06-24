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O mu kaplumbağayı, kaplumbağa mı onu kurtardı? Ezilmesin diye yoldan aldı, ardından aracı uçuruma yuvarlandı!

İzmir Tire'de bir kamyon sürücüsü, seyir halindeyken yol üzerinde gördüğü kaplumbağayı ezilmesin diye aracından inip aldı. Şoförün aracından inmesiyle freni boşalan kamyon, uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 23:04:00 -
O mu kaplumbağayı, kaplumbağa mı onu kurtardı? Ezilmesin diye yoldan aldı, ardından aracı uçuruma yuvarlandı!

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Dallık Mahallesi yakınlarında bulunan Musluk mevkiinde meydana gelen kazada iddiaya göre, özel bir şirkette çalışan Burhan İ. isimli sürücü, 35 ACG 617 plakalı kamyonuyla Tire istikametine doğru seyir halindeydi.

Kaplumbağa ezilmesin diye aracından indi

Sürücü Burhan İ., Musluk mevkiine geldiği sırada karşıdan karşıya geçmekte olan bir kaplumbağayı fark etti.

Kamyonunu yol kenarında durduran ve el frenini çeken Burhan İ., kaplumbağanın araçlar tarafından ezilmesini önlemek amacıyla kamyondan indi.

El freni çekilmiş araç uçurumdan yuvarlandı

Kaplumbağayı eline alan Burhan İ, karşıdan karşıya geçirmek istedi.

Bu sırada park halinde duran ve freni boşalan kamyon, 300 metrelik uçurumdan aşağı uçtu. Kaza sırasında kamyonun içinde hiç kimsenin bulunmaması can kaybını önledi.

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Yorumlar

Heyven hakki

Ne olmuş bazen bir kamyon arızası bir kaplumbağa eder. Hesap ortada ilahi bir vaka sevgi ile düzdanın muhakemesi. Vicdan rahatsa gerisini şirketin veznedarı düşünsün. Okadar besit
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