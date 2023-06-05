  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ülkede Suudiler çok ama çok büyük önemli iki ticaret anlaşması imzaladı, dikkat çekti! Gelişmeyi duyurdu

Deprem Bilimci büyük riski duyurdu! İstanbul için 7 büyüklüğünde deprem tehlikesi

Dünyaca ünlü bankadan Mehmet Şimşek için sözler, şok dolar - TL tahmini: 28’i Görecek, net tarihi... Tahminini değiştirdi!

Fatih Erbakan'dan Özlem Zengin açıklaması!

Yeni kabineyle ilgili bomba iddia! Birkaç saat içinde...

Erdoğan ile Soylu arasında dikkat çeken detay! “Edep ederim efendim”

NATO alarmda! Milli Savunma Bakanlığı son dakika olarak duyurdu! Komandolarımız oraya intikale başladı

O ülkeyi Hakan Fidan korkusu sardı! Apar topar bunu yaptılar

Sözde sanatçıları tokat manyağı yaptı! Buket Aydın açtı ağzını yumdu gözünü

En düşük maaş bu kadar oluyor! AK Parti'den en net zam açıklaması
Medya O medya organında 29 Mayıs günü saatler durdu!
Medya

O medya organında 29 Mayıs günü saatler durdu!

Yeniakit Publisher
2023-06-05 01:04:00 - 2023-06-05 01:06:37

Habertürk yazarlarının 29 Mayıs'ta kaleme aldıkları köşe yazılarının ardından geçen 7. günde de yeni yazıları yayımlanmadı.

Fatih Altaylı'nın ayrılması ile dikkat çeken Habertürk'tün satıldığı iddiası dilden dile dolaşırken kurum tarafından yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtilmişti.

İddia yalanlansa da Habertürk yazarları 29 Mayıs'tan bu yana yeni yazı yayınlamadı.

Galatasaray‘ın şampiyonluğuna rağmen spor yazarı Serdar Ali Çelikler de yeni yazı kaleme almazken, Habertürk'teki yazarların son yazılarını yayınladığı tarihler ise şöyle:

Siyaset yazarı Murat Bardakçı: 27 Mayıs

Siyaset yazarı Orağ Eğin: 28 Mayıs
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siyaset yazarı Nagehan Alçı: 29 Mayıs

Siyaset yazarı Kübra Par: 29 Mayıs

Siyaset yazarı Muharrem Sarıkaya: 29 Mayıs

Siyaset yazarı Nihal Bengisu Karaca: 24 Mayıs

Siyaset yazarı Kemal Öztürk: 29 Mayıs

Siyaset yazarı Nasuhi Güngör: 29 Mayıs

Siyaset yazarı Bülent Aydemir: 26 Mayıs

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler: 24 Mayıs

Spor yazarı Ali Yıldız: 24 Mayıs

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23