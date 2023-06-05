O medya organında 29 Mayıs günü saatler durdu!
Habertürk yazarlarının 29 Mayıs'ta kaleme aldıkları köşe yazılarının ardından geçen 7. günde de yeni yazıları yayımlanmadı.
Fatih Altaylı'nın ayrılması ile dikkat çeken Habertürk'tün satıldığı iddiası dilden dile dolaşırken kurum tarafından yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtilmişti.
İddia yalanlansa da Habertürk yazarları 29 Mayıs'tan bu yana yeni yazı yayınlamadı.
Galatasaray‘ın şampiyonluğuna rağmen spor yazarı Serdar Ali Çelikler de yeni yazı kaleme almazken, Habertürk'teki yazarların son yazılarını yayınladığı tarihler ise şöyle:
Siyaset yazarı Murat Bardakçı: 27 Mayıs
Siyaset yazarı Orağ Eğin: 28 Mayıs
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Siyaset yazarı Nagehan Alçı: 29 Mayıs
Siyaset yazarı Kübra Par: 29 Mayıs
Siyaset yazarı Muharrem Sarıkaya: 29 Mayıs
Siyaset yazarı Nihal Bengisu Karaca: 24 Mayıs
Siyaset yazarı Kemal Öztürk: 29 Mayıs
Siyaset yazarı Nasuhi Güngör: 29 Mayıs
Siyaset yazarı Bülent Aydemir: 26 Mayıs
Spor yazarı Serdar Ali Çelikler: 24 Mayıs
Spor yazarı Ali Yıldız: 24 Mayıs