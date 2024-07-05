O marka verimliliğin dibini sıyıran motoru tanıttı!

Çinli otomotiv üreticisi Chery, yeni nesil teknolojilerle donattığı hibrit motoru QPower PHEV'i tanıttı.

Chery, hibrit motor teknolojisinde yeni dönemde çok güvendiği QPower PHEV'i resmen tanıttı. Yeni hibrit motor sadece 105 kilogram ağırlığa sahip ve yüzde 44,5 gibi endüstri standartlarının ötesinde bir termal verimliliğe ulaşıyor. Chery ayrıca bu motorda sağlamlığa odaklandığını belirtiyor.

Son dönemde satış performansını geliştirmeye devam eden Chery, yeni nesil teknolojiler ile fosil yakıtlı motorlardaki uzmanlığını derinleştirmeye devam ediyor. Firmanın 4.0 tam alanlı güç mimarisi de yenilenebilir enerjilerin daha da öne çıkmasını sağlıyor.

Sektörde standartları belirlemeye aday!

Chery'nin QPower teknolojisi içten yanmalı motorlar, şarjlı hibritler ve elektrikli araçlar gibi ana akım güç ünitelerine odaklanıyor. QPower markası altında tanıtılan yeni PHEV teknolojisi, termal verimlilikte standartları yeniden belirliyor. Yüksek girdap oranı ve yüksek yoğunluklu türbülanslı yanma sistemi ile tasarlanan güç ünitesi, yüzde 27 EGR oranında istikrarlı bir yanma sağlıyor.

Çinli üretici, yeni motorunda çok sayıda hafif teknoloji çözümü kullanarak oldukça hafif bir motor üretmeyi de başarmış durumda. Sadece 105 kilogramlık bu motor, tüm motor, güç-aktarma organları ve ayrıca araç üzerinde kapsamlı doğrulama testlerinden de başarıyla geçti. 3 milyon kilometre kümülatif testten başarıyla çıkan motor farklı modellerde kullanılabilecek.

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Chery test ekibi ayrıca ısıtma, buz çözme, buğu çözme, soğuk çalıştırma ve düşük sıcaklık uyumluluğu için özel testler ve tüm aracın kapsamlı dinamik incelemelerini de gerçekleştirdi. Bakalım bu motor Chery'ye pazarda nasıl bir avantaj sağlayacak.