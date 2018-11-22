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O maden ocağı sahibi tutuklandı

Zonguldak'da önceki gün göçük meydana gelen ve 3 madencinin hayatını kaybettiği kaçak maden ocağının sahibi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

22 Kasım 2018 Perşembe 06:20
O maden ocağı sahibi tutuklandı

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Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 06:20
  1. maden
  2. ocak
  3. tutuklama

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